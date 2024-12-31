ليبرون جيمس في عيد ميلاده الأربعين يأمل في إنهاء مسيرته التاريخية مع ليكرز

أعلن ليبرون جيمس الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في عيد ميلاده الأربعين الاثنين أنه يأمل في إنهاء مسيرته التاريخية مع فريق لوس انجلوس ليكرز.



وقال جيمس للصحفيين بعد التدريب في لوس انجلوس "هذه هي الخطة. وأود أن تنتهي الأمور هنا. لقد جئت إلى هنا للتخطيط للمرحلة الأخيرة من مسيرتي المهنية وإنهائها هنا، ولكنني لست ساذجا أو سخيفا للغاية بحيث لا أعرف جيدا كيف تسير الرياضة وكرة السلة. لكن علاقتي بهذه البطولة تتحدث عن نفسها".



وعندما سُئل عن الموعد الذي سيعلم فيه أن الوقت قد حان للاعتزال، قال جيمس إن رحيله سيأتي قبل أن يشعر بأنه لم يعد قادرا على المنافسة "على مستوى عال".



وقال "ربما أستطيع أن ألعب هذه الرياضة على مستوى عال لمدة خمس إلى سبع سنوات أخرى إذا أردت ذلك، لكنني لن أفعل ذلك".



و"الملك جيمس" هو بطل الدوري الأمريكي للمحترفين أربع مرات وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وشارك في مباراة كل النجوم 20 مرة وفاز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية.



وانضم جيمس إلى ليكرز قادما من كليفلاند كافاليرز عام 2018 وقاد لوس انجلوس للفوز بلقب الدوري خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020.



وتجاوز كريم عبد الجبار ليصبح هداف الدوري على مر العصور في فبراير شباط 2023، وفي هذا الموسم تعاون مع ابنه بروني ليصبحا أول ثنائي من الأب والابن يلعبان في نفس الفريق بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين معا.



وواصل المخضرم جيمس تألقه في موسمه 22 بالدوري وحقق متوسط 23.5 نقطة و7.9 كرة مرتدة وتسع تمريرات حاسمة بينما سجل 49.6 بالمئة من رمياته خلال اللعب لصالح ليكرز الذي حقق 18 انتصارا و13 خسارة.



وانهالت التهاني في عيد ميلاد اللاعب المولود في مدينة أكرون بولاية أوهايو من زملائه السابقين والحاليين والمنافسين والمدربين وغيرهم.



