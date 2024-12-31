أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

ليبرون جيمس في عيد ميلاده الأربعين يأمل في إنهاء مسيرته التاريخية مع ليكرز

2024-12-31 | 04:44
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ليبرون جيمس في عيد ميلاده الأربعين يأمل في إنهاء مسيرته التاريخية مع ليكرز

أعلن ليبرون جيمس الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في عيد ميلاده الأربعين الاثنين أنه يأمل في إنهاء مسيرته التاريخية مع فريق لوس انجلوس ليكرز.

وقال جيمس للصحفيين بعد التدريب في لوس انجلوس "هذه هي الخطة. وأود أن تنتهي الأمور هنا. لقد جئت إلى هنا للتخطيط للمرحلة الأخيرة من مسيرتي المهنية وإنهائها هنا، ولكنني لست ساذجا أو سخيفا للغاية بحيث لا أعرف جيدا كيف تسير الرياضة وكرة السلة. لكن علاقتي بهذه البطولة تتحدث عن نفسها".

وعندما سُئل عن الموعد الذي سيعلم فيه أن الوقت قد حان للاعتزال، قال جيمس إن رحيله سيأتي قبل أن يشعر بأنه لم يعد قادرا على المنافسة "على مستوى عال".

وقال "ربما أستطيع أن ألعب هذه الرياضة على مستوى عال لمدة خمس إلى سبع سنوات أخرى إذا أردت ذلك، لكنني لن أفعل ذلك".

و"الملك جيمس" هو بطل الدوري الأمريكي للمحترفين أربع مرات وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وشارك في مباراة كل النجوم 20 مرة وفاز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية.

وانضم جيمس إلى ليكرز قادما من كليفلاند كافاليرز عام 2018 وقاد لوس انجلوس للفوز بلقب الدوري خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020.

وتجاوز كريم عبد الجبار ليصبح هداف الدوري على مر العصور في فبراير شباط 2023، وفي هذا الموسم تعاون مع ابنه بروني ليصبحا أول ثنائي من الأب والابن يلعبان في نفس الفريق بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين معا.

وواصل المخضرم جيمس تألقه في موسمه 22 بالدوري وحقق متوسط 23.5 نقطة و7.9 كرة مرتدة وتسع تمريرات حاسمة بينما سجل 49.6 بالمئة من رمياته خلال اللعب لصالح ليكرز الذي حقق 18 انتصارا و13 خسارة.

وانهالت التهاني في عيد ميلاد اللاعب المولود في مدينة أكرون بولاية أوهايو من زملائه السابقين والحاليين والمنافسين والمدربين وغيرهم.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

ميلاده

الأربعين

إنهاء

مسيرته

التاريخية

ليكرز

وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-30

وزير الخارجية الأوكراني يدعو من دمشق إلى "إنهاء" الوجود الروسي في سوريا

LBCI
رياضة
2024-12-28

بعد حصوله على جائزة تقدير خاصة لمسيرته في "الغلوب سوكر"... نيمار يوجّه رسالة شكر إلى داعميه (صور)

LBCI
فنّ
2024-12-21

مسيرته لامعة في عالم الإخراج... إليكم الفائز بـ"جائزة التميّز لمخرج مصري" في الموريكس دور

LBCI
فنّ
2024-12-21

مسيرته مليئة بالأعمال الناجحة.... من هو الفائز بجائزة أفضل ممثل لبناني دور أول في موريكس دور 2024؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:20

وفاة لاعب برشلونة السابق البيروفي سوتيل عن 75 عاما

LBCI
رياضة
2024-12-30

بطولة ايطاليا: ميلان يعين كونسيساو مدربًا للنادي بعد إقالته فونسيكا

LBCI
رياضة
2024-12-30

لهذا السبب... ميلان يُقيل مدربه البرتغالي فونسيكا بعد ستة أشهر فقط

LBCI
رياضة
2024-12-28

بعد حصوله على جائزة تقدير خاصة لمسيرته في "الغلوب سوكر"... نيمار يوجّه رسالة شكر إلى داعميه (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-16

ألسنة النيران ما زالت مندلعة في بملكي

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-22

بدء اللقاء بين جنبلاط والشرع في قصر الشعب

LBCI
منوعات
2024-09-06

على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)

LBCI
أخبار دولية
2024-12-30

مدير منظمة الصحة العالمية: لوقف الهجمات على المستشفيات في قطاع غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

اللبنانيون يتحدون الظروف للاحتفال بليلة رأس السنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

عادات وتقاليد عيد رأس السنة حول العالم تختلف ولكن الأمنيات نفسها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ليلة رأس السنة استثنائية على شاشة الـLBCI: جوائز وهدايا وجولة على الطرقات... انتظرونا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قضية عودة السكان الى شمال إسرائيل تشكل هاجسا لدى المسؤولين الإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الإستحقاق الرئاسي إتصالات محلية ووفود منتظرة

LBCI
أخبار دولية
13:15

أحمد الشرع والقرار 2254: هل بدأ مسار جديد في سوريا؟

LBCI
أخبار دولية
13:10

قنبلة ديبلوماسية إسمها: عبد الرحمن القرضاوي

LBCI
أخبار دولية
13:00

القرضاوي المقيم في تركيا والمطلوب في مصر والامارات موقوف في عدلية ييروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:51

أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها

LBCI
فنّ
07:05

خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:24

باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية

LBCI
صحف اليوم
00:12

جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
11:36

الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية

LBCI
فنّ
15:14

كارمن بصيبص تُرزق بمولودتها الأولى... ما الاسم الذي اختارته لها؟ (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:00

إعصار وشيك وشديد القوة يثير قلق العلماء... هذا ما حذّروا منه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More