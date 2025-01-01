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بطولة إنكلترا: أرسنال يواصل صحوته والضغط على ليفربول
2025-01-01 | 15:30
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بطولة إنكلترا: أرسنال يواصل صحوته والضغط على ليفربول
بطولة إنكلترا: أرسنال يواصل صحوته والضغط على ليفربول
واصل أرسنال صحوته والضغط على ليفربول المتصدر عندما قلب الطاولة على جاره ومضيفه برنتفورد بالفوز عليه 3-1 الأربعاء في دربي العاصمة لندن على ملعب "غريفين بارك" في ختام المرحلة التاسعة وعشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.
وكان برنتفورد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي الكاميروني براين مبويمو، ورد أرسنال بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي غابريال جيزوس والإسباني ميكل ميرينو والبرازيلي الآخر غابريال مارتينيلي.
وحذا أرسنال حذو الـ"ريدز" وحقق الفوز الثالث تواليا بعد تعادلين متتاليين مستعيدا المركز الثاني من نوتنغهام فوريست ومعيدا الفارق الى ثلاث نقاط بينه وبين ليفربول والذي يملك مباراة مؤجلة امام جاره إيفرتون.
ورفع أرسنال رصيده الى 39 نقطة مقابل 45 لليفربول الذي سحق مضيفه وست هام بخماسية نظيفة الأحد والذي تنتظره قمة ساخنة امام ضيفه مانشستر يونايتد الاحد، فيما يحل رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا ضيوفا على برايتون السبت.
وتقدم أرسنال الذي حقق فوزه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم، بفارق نقطتين عن نوتنغهام فوريست صاحب خمسة انتصارات متتالية في الدوري آخرها على مضيفه ايفرتون 2-0 الأحد.
وهو الفوز الرابع تواليا لأرسنال على جاره في مختلف المسابقات، وألحق به الخسارة الثانية تواليا على أرضه هذا الموسم بعد الاولى امام نوتنغهام فوريست 0-2 السبت قبل الماضي وذلك بعدما جمع 22 نقطة من سبعة انتصارات وتعادل واحد.
ولم يخسر أرسنال أيًا من مباريات الدربي اللندنية العشر في الدوري عام 2024 وحافظ على سجله الرائع في مواجهات العاصمة مطلع العام الحالي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ورفع ارسنال سلسلته من المباريات دون هزيمة الى 12 في مختلف المسابقات بما في ذلك 9 انتصارات و3 تعادلات والى 5 مباريات دون هزيمة خارج قواعده في الدوري. (...)
ومنح ميرينو التقدم لارسنال مطلع الشوط الثاني مستغلا دربكة أمام المرمى اثر ركلة ركنية وكرة مرتدة من المدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ فتابعها داخل المرمى الخالي.
وعزز مارتينيلي تقدم المدفعجية عندما استغل كرة أبعدها المدافع الايرلندي نايثن ميكايل كولنيز برأسه فهيأها لنفسه وسددها قوية بيمناه من مسافة قريبة على يسار الحارس.
*
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