ديوكوفيتش يسحق مونفيس ليبلغ دور الثمانية في بطولة برزبين للتنس

اكتسب نوفاك ديوكوفيتش، الساعي للفوز باللقب رقم مئة في مشاركاته ببطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، زخما في سعيه لتحقيق ذلك بفوزه 6-3 و6-3 على الفرنسي جايل مونفيس اليوم الخميس ليبلغ دور الثمانية في بطولة برزبين الدولية.ونجح ديوكوفيتش (37 عاما)، والذي يتطلع للانضمام إلى روجر فيدرر (103 بطولات) وجيمي كونورز (109 بطولات) باعتبارهما اللاعبان الوحيدان الفائزان بأكثر من مئة لقب، في الفوز بالمجموعة الأولى بسهولة بعدما كسر إرسال منافسه مرة واحدة في الشوط الرابع.وواصل ديوكوفيتش هيمنته في المجموعة الثانية ليشق طريقه بقوة ويمدد سجل انتصاراته ضد اللاعب الفرنسي إلى 20-صفر، بعد قرابة عقدين من الزمان منذ أول مواجهة بينهما في الدور الأول من بطولة أمريكا المفتوحة في عام 2005.وقال ديوكوفيتش الذي يسعى للفوز بلقبه 11 في بطولة أستراليا المفتوحة عندما تنطلق البطولة الكبرى في وقت لاحق من الشهر الجاري: "نلعب (أمام بعضنا) منذ سنوات عديدة. أعرف جايل منذ كان عمري 15 عاما. لعبنا كثيرا في فئة الناشئين وفي الجولة الأوروبية وحققت نتيجة جيدة ضده ولكننا خضنا بعض المواجهات المذهلة. إنه أحد أفضل الرياضيين، إن لم يكن الأفضل، في رياضتنا على مر العصور".وسيكثف ديوكوفيتش استعداداته لخوض بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في الفترة من 12 إلى 26 كانون الثاني المقبل، عندما يواجه الأمريكي رايلي أوبلكا صاحب الإرسال القوي في الدور التالي.