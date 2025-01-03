مقابل 9 ملايين يورو... المهاجم النيجيري أوربان ينضم إلى هوفنهايم الألماني

مقابل 9 ملايين يورو... المهاجم النيجيري أوربان ينضم إلى هوفنهايم الألماني

انضم المهاجم النيجيري غيفت أوربان من ليون إلى هوفنهايم الألماني مقابل 9 ملايين يورو، وفقا لما أعلن النادي الفرنسي لكرة القدم.



وأفاد ليون في بيان "نتمنى التوفيق لغيفت في مغامرته الجديدة"، كما أنه بامكان قيمة الصفقة أن ترتفع إلى أكثر من 9 ملايين يورو مع مكافآت قد تصل إلى 3 ملايين كحد أقصى، إضافة إلى تقاسم الأرباح بنسبة 7.5 في المئة على القيمة المضافة لانتقال مستقبلي محتمل.



ومن ناحيته، قال هوفنهايم الذي يحتل المركز الخامس عشر في الدوري إن أوربان، البالغ من العمر 22 عاما، سيمنح خط هجومه المزيد من المساحات وسرعة أكبر.



وضمن سياق متصل، قال النمسوي أندرياس شيكر المدير الرياضي لهوفنهايم "لقد وجدنا في غيفت أوربان المهاجم السريع الذي يتمتع بالعمق الجيد الذي كنا نبحث عنه" وتابع "نحن مقتنعون بأن مهاراته ستمنح فريقنا تنوعا أكبر في الهجوم".



وكان أوربان تعاقد مع ليون في كانون الثاني 2024 مقابل 14 مليون يورو قادما من جنت البلجيكي حيث سجل 32 هدفا في موسم واحد "2023-2024"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وشارك المهاجم النيجيري مع ليون في 21 مباراة، منها 13 في الموسم الحالي، وسجل هدفا، من إجمالي 5 أهداف منها ثنائية في مرمى ستراسبورغ في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.



وفشل أوربان في فرض نفسه أساسيا في تشكيلة ليون الذي كان عقده يمتد معه حتى حزيران 2028.