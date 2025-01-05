بعد الحديث عن تأجيلها... ما مصير مباراة ليفربول ويونايتد؟

بعد الحديث عن تأجيلها... ما مصير مباراة ليفربول ويونايتد؟



ستقام مباراة ليفربول مع غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم على ملعب أنفيلد اليوم الأحد في موعدها رغم تساقط الثلوج بكثافة في شمال غرب إنكلترا، مما تسبب في تعطيل حركة التنقل والسفر.



ويملك فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت فرصة توسيع الفارق الى ثماني نقاط في حال فوزه على يونايتد المتعثر الذي خسر مبارياته الأربع الاخيرة في جميع المسابقات.



وبعد عقد اجتماعين حول السلامة بين الناديين والسلطات المحلية، تم منح الضوء الأخضر لاستمرار إقامة المباراة التي تنطلق في الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش.



وقال ليفربول في بيان "ستقام مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد كما هو مخطط لها".



وتابع "تم عقد اجتماعين حول السلامة في وقت سابق لتقييم حالة الطقس والسفر.



وأضاف "نشكر كل من شارك في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم. إذا كنت مسافرًا إلى أنفيلد، فيرجى توخي الحذر. نتطلع إلى رؤيتكم هناك".



وأدى تساقط الثلوج بكثافة طوال الليل إلى إغلاق مطاري ليفربول ومانشستر.



كما تعطلت حركة التنقل بالقطارات بالنسبة للجماهير حيث تم إلغاء الرحلات من وإلى محطة "لايم ستريت" الرئيسية في ليفربول حتى منتصف النهار.



المصدر: فرانس برس