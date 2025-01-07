ميسي يحصل على وسام الحرية الرئاسي... فلماذا تجاهل تكريم بايدن؟

حصل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي على وسام الحرية الرئاسي، وهو أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة، من الرئيس جو بايدن. ومع ذلك، لم يحضر ميسي الحفل الذي أقيم في البيت الأبيض يوم السبت، بسبب التزامات مسبقة.

ميسي، الفائز بكأس العالم وثماني كرات ذهبية، يلعب حاليًا لصالح فريق إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم، وأصبح أول أرجنتيني وأول لاعب كرة قدم ذكر يحصل على هذا الوسام.

في بيان صادر عن ممثلي ميسي عبر نادي إنتر ميامي، أوضح أنه أبلغ البيت الأبيض بامتنانه الشديد لهذا التكريم، مشيرًا إلى أن تضارب المواعيد حال دون حضوره، معربًا عن أمله بلقاء مستقبلي.

يُمنح وسام الحرية الرئاسي للأفراد الذين يقدمون "إسهامات استثنائية في ازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها، أو للسلام العالمي"، وفقًا للبيت الأبيض.

وتم تكريم ميسي لدوره كلاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم، إلى جانب دعمه برامج التعليم والرعاية الصحية للأطفال من خلال "مؤسسة ليو ميسي"، وعمله سفيرًا للنوايا الحسنة لليونيسيف.