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o
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رياضة
بعد عقدين مع منتخب البيرو... غيريرو يعتزل دوليا
2025-01-08 | 02:30
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بعد عقدين مع منتخب البيرو... غيريرو يعتزل دوليا
بعد عقدين مع منتخب البيرو... غيريرو يعتزل دوليا
أعلن المهاجم البيروفي باولو غيريرو، أفضل هداف في تاريخ بلاده، اعتزاله كرة القدم الدولية بعد 20 عاما مع المنتخب الأميركي الجنوبي.
وقال غيريرو، البالغ من العمر 41 عاما، والذي استهل مشواره مع البيرو في 9 تشرين الأول 2004 ضد بوليفيا "يحتاج المنتخب الوطني لدماء جديدة. الناس تطالب بلاعبين جدد، فلنمنح الفرصة إذا للشبان".
وكانت المباراة التي خسرتها البيرو بهدف ضد الأرجنتين في 19 تشرين الثاني ضمن تصفيات مونديال 2026، الأخيرة له مع بلاده بعد مشوار سجل خلاله 40 هدفا في 125 مباراة.
ويعود هدفه الأخير مع "بلانكيروخا" إلى آذار 2024، خلال الفوز الودي على جمهورية الدومينيكان في العاصمة ليما، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وخلال مسيرته الطويلة، حمل غيريرو ألوان بايرن ميونيخ وهامبورغ الألمانيين وكورنثيانز البرازيلي من بين عدة أندية، فيما يدافع راهنا عن ألوان أليانسا ليما.
وشارك غيريرو مع منتخب البيرو ست مرات في كوبا أميركا وفي كاس العالم 2018 في روسيا.
*
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