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o
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o
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o
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"سينتهي الأمر هناك"... ديشان يؤكد مغادرته منتخب فرنسا في 2026
2025-01-08 | 05:32
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"سينتهي الأمر هناك"... ديشان يؤكد مغادرته منتخب فرنسا في 2026
"سينتهي الأمر هناك"... ديشان يؤكد مغادرته منتخب فرنسا في 2026
أكد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان أنه سيترك منصبه عام 2026، في مقابلة مع قناة "تي أف 1" الأربعاء، مشيرا إلى أنه قضى وقته مع "الزرق" الذين قادهم إلى لقب مونديال 2018 في روسيا.
وقال المدرب البالغ 56 عاما الذي ينتهي عقده بعد مونديال 2026 الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك "سيكون عام 2026. أنا هنا منذ 2012، ومن المقرر أن استمر حتى 2026... كأس العالم المقبلة. سينتهي الأمر هناك، لأنه يجب أن ينتهي في لحظة ما. الأمور صافية في ذهني".
وسيغلق رحيل ديشان فصلا رائعا في كتاب تاريخ المنتخب الفرنسي، بعدما حقق لقب كأس العالم عام 2018، ودوري الأمم في 2021، وحل وصيفا في كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 2022.
ومُدد عقد المدرب لأربع سنوات بعد التأهل إلى نهائي مونديال قطر الأخير والخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وهي مدة أثارت الكثير من الانتقادات في ذلك الوقت.
وزادت النقاشات حول مستقبل ديشان في إدارة المنتخب، بسبب أسلوب اللعب الباهت في كأس أوروبا 2024، على الرغم من الوصول إلى نصف النهائي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ولا تزال الأهداف كثيرة بالنسبة إلى ديشان حتى موعد انتهاء عقده، إذ سيخوض مع المنتخب ربع نهائي دوري الأمم أمام كرواتيا في آذار.
وفي حال الفوز، ستلعب فرنسا مع أوكرانيا، إيسلندا وأذربيجان في المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال، أما في خال الخسارة، فستنتقل إلى المجموعة الثانية عشرة في التصفيات، مع جمهورية تشيكيا، مونتينيغرو، جزر فارو وجبل طارق.
*
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