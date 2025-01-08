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نيمار يعلنها: مونديال 2026 سيكون الأخير لي

2025-01-08 | 15:40
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نيمار يعلنها: مونديال 2026 سيكون الأخير لي

نيمار يعلنها: مونديال 2026 سيكون الأخير لي

في خبر محزن لمحبّيه، أعلن النجم البرازيلي نيمار أنّ مسابقة كأس العالم 2026 في كرة القدم ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده الذي لم ينجح بعد في حسم تأهله الى المسابقة الكروية الأعلى في العالم.

وصرّح مهاجم "سيليساو" لشبكة "سي إن إن" وفقا لما نقلته عنه الاخيرة يوم أمس الثلاثاء "أعلم أن هذه آخر كأس عالم لي، إنها فرصتي الأخيرة. سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك (الفوز باللقب)".

ولتحقيق هدفه الأكبر في مسيرته، سيكون على المنتخب البرازيلي حسم تأهله أولا الى النهائيات من بوابة تصفيات أميركا الجنوبية حيث يحتل أبطال العالم خمس مرات المركز الخامس، وأن يُستدعى من قبل المدرب دوريفال جونيور من جديد، حيث يغيب لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقا عن صفوفه منذ تشرين الأول 2023 عندما تعرّض لإصابة قوية أمام الأوروغواي.

وسيكون لاعب الهلال السعودي الحالي، قد بلغ سن الـ 34 عندما يحين موعد مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعاد نيمار الى الملاعب في تشرين الأول الماضي بعد غياب دام قرابة العام، لكن منذ عودته، لم يشارك سوى في مباراتين ودخل في كلتيهما من مقاعد البدلاء.
 
المصدر: فرانس برس
 
 
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