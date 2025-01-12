استراليا المفتوحة: هادي حبيب أول لبناني يبلغ الدور الثاني في بطولات الغراند سلام

واصل هادي حبيب نتائجه اللافتة وبات أول لبناني يبلغ الدور الثاني لإحدى بطولات الغراند سلام عندما تغلب على الصيني بو إنشاكيتي المصنف 65 عالميا 7-6 (7-4) و6-4 و7-6 (8-6) الأحد في ملبورن في الدور الاول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.



وهو الفوز الرابع تواليا لهادي، المصنف 219 عالميا، في البطولة الاسترالية بعد الانتصارات الثلاثة في الادوار التمهيدية التي خولته بطاقة الدور الأول للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية وإنجاز أول لاعب لبناني يتأهل إلى إحدى البطولات الأربع الكبرى في العهد الحديث.



وكان حبيب بات أول لاعب يمنح لبنان لقب دورة ضمن فئة التحدي تحت إشراف رابطة المحترفين (ايه تي بي)، بعد تغلبه على الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيي 6-4، 6-7 (3-7)، 7-6 (7-2) مطلع كانون الأول الماضي.



وكان تتويج اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بدورة تيموكو التي تندرج ضمن دورات التحدي (تشالنجر)، وهي المستوى الثاني من دورات المحترفين بعد دورات النخبة لرابطة ايه تي بي، بوابته لخوض تصفيات بطولة استراليا.



وفرض حبيب، المولود في هيوستن لوالد لبناني ووالدة إيرانية، ندية كبيرة في المجموعة الاولى على منافسه الصيني الذي واجهه للمرة الاولى، وفرض شوطا فاصلا حسمه في صالحه 7-4 منهيا المجموعة في 50 دقيقة.



ولم يختلف سيناريو المجموعة الثانية كثيرا عن سابقه، حيث استمر التعادل بين اللاعبين حتى الشوط الثامن (4-4)، قبل أن ينجح حبيب في كسر ارسال إنشاكيتي في الشوط العاشر وينهي المجموعة في صالحه 6-4 في 44 دقيقة.



واستهل حبيب المجموعة الثالثة بأفضل طريقة ممكنة عندما كسر ارسال إنشاكيتي في الشوط الرابع وتقدم 3-1 ثم 5-2، قبل أن ينجح الضيني في رد التحية في الشوط التاسع مقلصا الفارق الى 4-5 ثم أدرك التعادل 5-5 ثم 6-6 فارضا شوطا فاصلا كانت له فيه الكلمة الاخيرة مرة أخرى بكسبه 8-6 وبالتالي المجمعة 7-6 في 57 دقيقة.



ويلتقي حبيب في الدور المقبل مع الفرنسي أوغو أمبير الرابع عشر او الإيطالي ماتيو جيغانتي الـ145.



ومثّل حبيب لبنان في الألعاب الأولمبية وخسر أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراس 3-6، 1-6 في الدور الأول على ملاعب رولان غاروس. كما خسر إلى جانب مواطنه بنجامان حسن مباراة الزوجي بمجموعتين أمام الأستراليين ماتيو إبدن وجون بيرز 6-7 (5-7)، 2-6.



