لمساعدة ضحايا حرائق لوس أنجلوس... تايلور فريتس يتبرع بجائزته في بطولة أستراليا

لمساعدة ضحايا حرائق لوس أنجلوس... تايلور فريتس يتبرع بجائزته في بطولة أستراليا

سيتبرّع الأميركي تايلور فريتس المصنّف رابعا عالميا، بجائزته المالية البالغة قيمتها 82 ألف دولار من فوزه في الدور الأول ضمن بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لمساعدة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس، واصفا الدمار بأنه "جنوني".



وفي التفاصيل، تأهل فريتس الذي يعيش في كاليفورنيا، إلى الدور الثالث في ملبورن بفوزه على التشيلي كريستيان غارين 6-2 و6-1 و6-0.



وقال اللاعب البالغ 27 عاما "أريد فقط أن يبقى الجميع في أمان، ما يحدث أمر جنوني. سأتبرع بجائزتي للدور الأول لصالح صناديق الإغاثة من الحرائق في لوس أنجلوس" وأضاف "إنه أقل ما يمكنني فعله. جنوب كاليفورنيا هو موطني ولوس أنجليس كانت موطني لفترة طويلة".



وتابع فريتس "أنا أفعل فقط ما يمكنني فعله للمساعدة وأشجع أي شخص على المساعدة لأن الكثير من الأشخاص يحتاجون ذلك"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبدأت الحرائق القاتلة منذ أكثر من أسبوع، تغذيها رياح عاصفة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وتدمير مناطق واسعة من المدينة.



وأعربت كوكو غوف وماديسون كيز وجيسيكا بيغولا عن صدمتهن وأشدن برجال الإطفاء لجهودهم.



وتبرعت كيز التي كانت تعيش في لوس أنجليس سابقا، بمبلغ 20 ألف دولار لإدارة الإطفاء في المدينة "دعما لرجال الإطفاء الشجعان الذين يعملون بلا كلل لحماية المجتمع".



وشاركت بيغولا، مؤسِسة جمعية لإنقاذ الكلاب، طرق لمساعدة مئات الحيوانات التي نزحت بسبب الحرائق مع متابعيها عبر الإنترنت.



وبدورها، قالت اليابانية ناومي أوساكا التي تعيش في المدينة أيضا، إن الحرائق كانت "على بعد ثلاثة مبان" من منزلها.