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رياضة
وفاة دنيس لو لاعب يونايتد السابق عن عمر 84 عاما
2025-01-17 | 15:15
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وفاة دنيس لو لاعب يونايتد السابق عن عمر 84 عاما
وفاة دنيس لو لاعب يونايتد السابق عن عمر 84 عاما
أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة وفاة لاعبه السابق دنيس لو عن عمر ناهز 84 عاما.
وقالت أسرة لاعب أسكتلندا السابق في بيان نشره النادي "بقلب يثقله الحزن ننعى والدنا دينيس لو. خاض معركة صعبة لكنه الآن في سلام أخيرا".
وأضاف البيان "نود أن نشكر جميع من ساهم في رفاهيته والاعتناء به، في الماضي وفي الآونة الأخيرة. نعلم كم الدعم والحب الذي حظي به من الناس وأن هذا الحب دائما ما كان محل تقدير وصنع الفارق. شكرا لكم".
واستهل لو مسيرته في هدرسفيلد تاون لكنه اشتهر في يونايتد حيث أمضى 11 عاما وفاز بالدوري 1965 والكأس الأوروبية 1968، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
*
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