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نجوم كرة السلة في رسالة إلى رئيس الجمهورية ونجله خليل عون... ماذا طلبوا منهما؟ (فيديو)

2025-01-20 | 08:04
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نجوم كرة السلة في رسالة إلى رئيس الجمهورية ونجله خليل عون... ماذا طلبوا منهما؟ (فيديو)

وجّه نجوم كرة السلة اللبنانية رسائل تهنئة وأمل إلى خليل عون بمناسبة تولي والده منصب رئيس الجمهورية، متمنين أن يكون العهد الجديد بداية لدعم الرياضة وتطوير كرة السلة، اللعبة التي أدخلت الفرح إلى قلوب اللبنانيين.

كابتن منتخب الأرز، أمير سعود، دعا رئيس الجمهورية لدعم اتحاد كرة السلة قائلاً: "نحن بحاجة لدعمك في المرحلة الجديدة."

وعبّر مدرب فريق الرياضي لكرة السلة للرجال أحمد فرّان عن تفاؤله بمستقبل البلاد، قائلاً: "أبارك للشعب اللبناني بالرئيس الجديد، فهو الرجل المناسب في المكان المناسب. أود تهنئة الكابتن خليل عون وأتمنى أن يشهد هذا العهد دعماً للرياضة، خاصةً كرة السلة، اللعبة التي رفعت اسم لبنان عالياً."

وشاركت ريبيكا عقل تهنئتها الشخصية لعائلة عون، مشيرةً إلى صداقتها القديمة مع خليل: "أبارك لخليل وللعائلة كلها وبخاصةٍ نور. كانت صديقتي منذ المدرسة وكبرنا معاً. أعلم جيداً أنهم لم يتغيروا رغم المناصب، وأتمنى لهم التوفيق في هذه المرحلة الصعبة."

بدوره، عبّر لاعب منتخب الأرز، جاد خليل، عن آماله في أن يكون خليل سفيراً للرياضة خلال عهد والده قائلاً: "والدك أصبح بيّ الكل، ونتمنى أن يكون هذا العهد بداية جديدة للبنان على كافة الأصعدة."

وختم رالف عقل بتفاؤله قائلاً: "مع وصول رئيس الجمهورية، نأمل أن تتقدم البلاد وأن تكون وزارة الشباب والرياضة داعمة للاتحادات لتزدهر الرياضة اللبنانية."

 
 
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