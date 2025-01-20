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فادي الخطيب عن خليل جوزاف عون: "رفيق النجاح في الشانفيل"... ورسالة مؤثرة للرئيس (فيديو)

2025-01-20 | 10:38
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فادي الخطيب عن خليل جوزاف عون: "رفيق النجاح في الشانفيل"... ورسالة مؤثرة للرئيس (فيديو)

وجّه نجم كرة السلة اللبناني السابق، فادي الخطيب، رسالة مؤثرة إلى خليل عون، نجل رئيس الجمهورية، خلال حلقة برنامج "أرض الواقع" الذي يقدمه الإعلامي رودولف هلال مساء الأحد.

استذكر الخطيب في رسالته ذكريات لعبهما المشترك في نادي الشانفيل، مشيداً بأدائه وإصراره في التمارين، واصفاً إياه بالمثال "المثالي" للاعبين الشباب، ومؤكداً أنه كان من أبرز اللاعبين في الفريق الذي حقق البطولة معاً.

كما عبّر الخطيب عن دعمه الكامل للرئيس الجديد، قائلاً: "لبنان مرّ بمآسي كثيرة، ونحن جميعاً إلى جانبك. لدينا ثقة كبيرة في قيادتك، ونتمنى لك التوفيق في تحقيق الخير والازدهار للبنان خلال العهد الجديد."

 
 
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