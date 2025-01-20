مانشستر سيتي يعزز دفاعه بالأوزبكي خوسانوف قادما من لنس

عزز مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، دفاعه باعلانه ضم الأوزبكي عبد القادر خوسانوف من لنس الفرنسي في صفقة بلغت "قرابة 50 مليون يورو" بحسب ما كشف مصدر مقرب من الأخير.



وقال سيتي في بيان "يُسعد مانشستر سيتي أن يعلن التوقيع مع عبدالقادر خوسانوف من لنس في صفقة لأربعة أعوام ونصف. سينضم الدولي الأوزبكي إلى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا للنصف الثاني من موسم 2024-2025، على أن يربطه العقد بالنادي حتى صيف 2029". (...)



وانضم خوسانوف إلى لنس في صيف 2023 من إنرجيتيك بي جي يو البيلاروسي وفرض نفسه كأحد أبرز المدافعين الشبان بحسب بيان سيتي الذي أشار إلى "أنه ورغم أعوامه العشرين، خاض قلب الدفاع حتى الآن 18 مباراة بألوان بلاده وساعد أوزبكستان على تحقيق بداية قوية في محاولتها التأهل إلى كأس العالم 2026 وذلك لأول مرة في تاريخها".



ونقل سيتي عن اللاعب حماسه لبدء مشواره كأول لاعب دولي أوزبكي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد انتقاله إلى "ستاد الاتحاد"، قائلا "يسعدني جدا أن أنضم إلى مانشستر سيتي، النادي الذي استمتعت برؤيته يلعب لفترة طويلة".



وتابع "هذا الفريق يعج بأفضل اللاعبين في العالم وأتطلع بفارغ الصبر للقائهم واللعب بجانبهم. من المؤكد أن بيب غوارديولا هو أحد أفضل المدربين في العالم وأنا متحمس للتعلم منه وتحسين طريقة لعبي بشكل أكبر".



وأردف "إنها لحظة فخر كبيرة لي ولعائلتي أن أنضم لفريق رائع مثل مانشستر سيتي وأنا أكثر من جاهز لهذا التحدي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".