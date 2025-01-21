بطولة إسبانيا: فياريال يحسم مواجهة المركز الخامس في أقل من نصف ساعة

بطولة إسبانيا: فياريال يحسم مواجهة المركز الخامس في أقل من نصف ساعة

حسم فياريال مواجهة المركز الخامس مع ضيفه ريال مايوركا بفوز كبير 4-0 حسمه بعد أقل من نصف ساعة على بداية المباراة الإثنين في ختام المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ودخل فريق "الغواصة الصفراء" اللقاء على خلفية انتصار يتيم في مبارياته الثماني الماضية، بينها الخسارة في الدور الثاني من مسابقة الكأس أمام فريق الدرجة الرابعة بونتيفيدرا الذي عاد وأقصى مايوركا بالذات من الدور الـ32 في الثالث من الشهر الحالي.



ومع ذلك، حسم فريق المدرب مارسيلينو الإثنين فوزه التاسع للموسم قبل الوصول إلى الدقيقة الثلاثين، بتسجيله الأهداف الأربعة عبر لوغان كوستا من الرأس الأخضر وأليكس باينا وداني باريخو ويريمي بينو، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبإلحاقه الهزيمة الثامنة هذا الموسم بضيفه، بات فياريال بعيدا بفارق ثلاث نقاط عنه في المركز الخامس بـ33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن كل من برشلونة الثالث وأتلتيك بلباو الرابع، وذلك قبل اختباره الشاق جدا السبت في العاصمة ضد أتلتيكو مدريد الثاني.