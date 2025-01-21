مانشستر سيتي يبرم صفقة ثانية بضمه المدافع البرازيلي فيتور رايش

أبرم مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، صفقة ثانية في غضون أقل من 24 ساعة بضمه المدافع البرازيلي الشاب فيتور رايش قادما من بالميراس، وفق ما أعلن الثلاثاء.

وأفاد سيتي الذي ضم الإثنين مدافعا آخر بشخص الأوزبكي البالغ 20 عاما عبدالقادر خوسانوف قادما من لنس الفرنسي، بأن رايش وقع عقدا مع بطل الدوري الممتاز لمدة أربعة أعوام ونصف، قائلا في بيان إن ابن الـ19 ربيعا يعتبر "من أفضل المواهب الشابة الواعدة في أميركا الشمالية".

وأورد أن رايش دافع عن ألوان بالميراس في 22 مباراة وارتدى قميص المنتخب الوطني لتحت 17 عاما في ثماني مباريات.

ونقل موقع سيتي عن مدير الكرة في النادي الدولي الإسباني السابق تشيكي بيغيريستايّن قوله عن رايش "إنه ممتاز مع الكرة ومميز في الهواء. لديه كل الصفات اللازمة ليصبح من بين الأفضل في العالم".

ولم يكشف سيتي عن قيمة صفقة التعاقد مع رايش الذي كان مرتبطا مع بالميراس بعقد يمتد حتى 2028، لكن وسائل الإعلام البريطانية قدرتها بقرابة 35 مليون يورو.

وعانى سيتي من كثرة الإصابات هذا الموسم لاسيما في خط الدفاع وقد استعاد للتو البرتغالي روبن دياش بعد غياب دام شهرا، وابتعد جون ستونز عن الفريق لمباريات عدة ولفترات متفرقة منذ نهاية تشرين الأول، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

كما يجد سيتي نفسه أمام رغبة قائده وظهيره الدولي كايل ووكر بالرحيل عن الفريق الذي يتجه أيضا نحو تعزيز هجومه بضم الهداف المصري عمر مرموش من أينتراخت فرانكفورت الألماني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".