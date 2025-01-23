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رياضة
خبر محزن إلى محبّي ألفونسو ديفيس... هذا ما أعلنه بايرن ميونيخ!
2025-01-23 | 14:50
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خبر محزن إلى محبّي ألفونسو ديفيس... هذا ما أعلنه بايرن ميونيخ!
أعلن نادي بايرن ميونيخ الخميس إصابة مدافعه الكندي ألفونسو ديفيس بتمزق عضلي في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر خلال مباراة فريقه التي خسرها أمام فينورد روتردام الهولندي 0-3 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.
ولم يكشف بايرن عن الفترة التي يغيبها ديفيس عن الملاعب علما بأن الاستحقاقات ستتوالى على الفريق البافاري في الأسابيع المقبلة بين مباراة فاصلة محتملة في دوري أبطال أوروبا (11-12 و18-19 شباط) والمواجهة المرتقبة ضد باير ليفركوزن في الدوري المحلي في 15 من الشهر المقبل.
وخرج الدولي الكندي مصابا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ضد روتردام، وحل مكانه البرتغالي رافايل غيريرو الذي ارتكب خطأ أدى الى احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الهولندي انبرى لها مهاجمه المكسيكي سانتياغو خيمينيس محرزا الهدف الثاني في المباراة.
المصدر: فرانس برس
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