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أراوخو يمدد عقده مع برشلونة لمدة 6 سنوات

2025-01-23 | 15:32
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أراوخو يمدد عقده مع برشلونة لمدة 6 سنوات

أعلن نادي برشلونة أن المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو مدد عقده معه لمدة 6 سنوات حتى 30 تموز 2031.

وانضم قلب الدفاع البالغ 25 عامًا إلى برشلونة في عام 2018 قادمًا من نادي بوسطن ريفر الأوروغوياني.

وخاض أراوخو مباراته الأولى مع الفريق في الأول في تشرين الأول 2019 وأصبح لاعبا أساسيا اعتباراً من موسم 2020-2021.

وشارك الدولي الأوروغوياني في 155 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 8 أهداف مع 6 تمريرات حاسمة، بحسب إحصائيات الموقع الرسمي للنادي.

وتأهل برشلونة الى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بعد ان عوض تأخره الى فوز مثير على بنفيكا البرتغالي 5-4 في لشبونة، في مباراة سجل فيها أراوخو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في منتصف الشوط الثاني.

المصدر: فرانس برس
 
 
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