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رسمياً... الفرنسي رودي غارسيا يتولى تدريب منتخب بلجيكا
2025-01-24 | 10:15
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رسمياً... الفرنسي رودي غارسيا يتولى تدريب منتخب بلجيكا
أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الجمعة تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا خلفا للإيطالي-الألماني دومينكيو تيديسكو.
وقال الاتحاد المحلي في بيان "أهلا وسهلا بك رودي" مؤكدا "فخره بإعلان رودي غارسيا مدربا للمنتخب الوطني".
وسيتم تقديم غارسيا مدرب ليون وليل ومرسيليا سابقا وروما ونابولي الإيطاليين إلى وسائل الإعلام رسميا اليوم.
وكان غارسيا من دون أي عمل منذ أن أنهى شراكته مع نابولي قبل 14 شهرا.
وأقال الاتحاد البلجيكي تيديسكو الذي كان يرتبط بعقد حتى عام 2026 بعد خروج بلجيكا من كأس أوروبا صيف عام 2024 وحلوله ثالثا في مجموعته في دوري الأمم في القسم الثاني من عام 2024 بعد أن حقق الفوز مرة واحدة في ست مباريات.
وكان تيديسكو (39 عاما) استلم منصبه خلفا للإسباني روبرتو مارتينيس بعد نهائيات مونديال 2022 في قطر، وتحديدا في شباط عام 2023 ولم يخسر في أول 14 مباراة له على رأس الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي.
المصدر: فرانس برس
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