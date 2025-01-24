فرض غرامة مالية على مدرب ميلان السابق فونسيكا: ما السبب؟

فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة غرامة مالية على البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب ميلان السابق الذي أقيل أواخر عام 2024، قدرها عشرة آلاف يورو "لإضراره بسمعة" أحد الحكام بتصريحاته بعد إحدى المباريات.



وأوضح الاتحاد في بيانه "خلال هذه المقابلات بعد المباراة ضد أتالانتا، أطلق مدرب ميلان السابق أحكاما أضرت بسمعة الحكم ومؤسسة التحكيم ككل".



كما تم تغريم النادي اللومباردي مبلغ 5000 يورو.



وبعد الخسارة أمام أتالانتا (1-2) في بيرغامو، صرح فونسيكا أن نتيجة المباراة "حددها" الحكم فيديريكو لا بينا.



وقال المدرب البرتغالي الذي أقيل بعد ستة أشهر فقط من وصوله وحل مكانه مواطنه سيرجيو كونسيساو "في الهدف الأول، كانت هناك مخالفة واضحة، لا شك في ذلك. لقد قرر الحكم نتيجة هذه المباراة، وهذه ليست المرة الأولى".



وتابع "لطالما احترمت عمل الحكام، لكن هناك الكثير من الأخطاء كل نهاية أسبوع، ودائما على حساب نفس الأندية. الطريقة التي أدار بها الحكم هذه المباراة هي عدم احترام لميلان".



ويحتل ميلان، الذي فاز بالكأس السوبر الإيطالية مطلع الشهر الحالي تحت قيادة كونسيساو، المركز الثامن في ترتيب الدوري المحلي بفارق 19 نقطة عن نابولي المتصدر.



ويلتقي "روسونيري" في مباراته المقبلة مع بارما الاحد.



المصدر: فرانس برس