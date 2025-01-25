الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
في دوري السلة الأميركية... فيلادلفيا ينهي مسيرة من سبع هزائم بفوزه على كافاليرز
2025-01-25 | 04:31
شارك
2
min
في دوري السلة الأميركية... فيلادلفيا ينهي مسيرة من سبع هزائم بفوزه على كافاليرز
أحرز اللاعب بول جورج 30 نقطة وأضاف اللاعب تيريس ماكسي 29 نقطة، لينهي فريقهما فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز مسيرة من سبع هزائم متتالية بالانتصار 132-129 على كليفلاند كافاليرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الفائتة.
وخلال المباراة المثيرة التي شهدت 18 تعادلا و30 تغييرا في الصدارة، حقق جميع لاعبي فيلادلفيا الخمسة الأساسيين أرقاما مزدوجة بالإضافة إلى الصاعد جاستن إدواردز الذي سجل 15 نقطة من على مقاعد البدلاء.
وسجل لاعب كليفلاند تاي جيروم أكبر عدد من النقاط خلال مسيرته عندما أحرز 33 نقطة من بينها ثماني محاولات ناجحة لرميات ثلاثية.
وخسر كليفلاند، الذي كان دونوفان ميتشل أكثر لاعب تسجيلا له في المباراة بإجمالي 37 نقطة، مرتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم.
وفي باقي مباريات الأمس، سجل جارين جاكسون جونيور 29 نقطة وقدم سبع تمريرات حاسمة في فوز ممفيس جريزليز 139-126 على نيو اورليانز بليكانز.
وحقق جريزليز الفوز الخامس له تواليا وأوقف مسيرة انتصارات بليكانز، التي كانت الأفضل له خلال الموسم، عند أربع مباريات.
وأحرز أنفيرني سيمونز 12 نقطة في الربع الرابع من أصل 27 نقطة خلال المباراة، ليحقق بورتلاند تريل بليزرز للفوز 102-97 على مضيفه تشارلوت هورنتس، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
السلة
الأميركية...
فيلادلفيا
مسيرة
هزائم
بفوزه
كافاليرز
التالي
مويز مدرب إيفرتون يحتفل بوصوله إلى 700 مباراة في الدوري الإنكليزي
فرض غرامة مالية على مدرب ميلان السابق فونسيكا: ما السبب؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-20
مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة: ترامب سينهي حق الجنسية بالولادة في أميركا
أخبار دولية
2025-01-20
مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة: ترامب سينهي حق الجنسية بالولادة في أميركا
0
رياضة
2025-01-04
ليبرون جيمس يحطم رقما قياسيا لمايكل جوردان بدوري السلة الأميركي
رياضة
2025-01-04
ليبرون جيمس يحطم رقما قياسيا لمايكل جوردان بدوري السلة الأميركي
0
آخر الأخبار
2024-12-31
القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية فوق البحر الأحم
آخر الأخبار
2024-12-31
القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية فوق البحر الأحم
0
آخر الأخبار
2024-12-16
أميركا تتهم إيرانيًا وآخر يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية فيما يتعلق بهجوم بمسيرة أودى بحياة ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 40 خارج البلاد
آخر الأخبار
2024-12-16
أميركا تتهم إيرانيًا وآخر يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية فيما يتعلق بهجوم بمسيرة أودى بحياة ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 40 خارج البلاد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
06:00
مويز مدرب إيفرتون يحتفل بوصوله إلى 700 مباراة في الدوري الإنكليزي
رياضة
06:00
مويز مدرب إيفرتون يحتفل بوصوله إلى 700 مباراة في الدوري الإنكليزي
0
رياضة
13:10
فرض غرامة مالية على مدرب ميلان السابق فونسيكا: ما السبب؟
رياضة
13:10
فرض غرامة مالية على مدرب ميلان السابق فونسيكا: ما السبب؟
0
رياضة
10:15
رسمياً... الفرنسي رودي غارسيا يتولى تدريب منتخب بلجيكا
رياضة
10:15
رسمياً... الفرنسي رودي غارسيا يتولى تدريب منتخب بلجيكا
0
رياضة
2025-01-24
يوليان ناغلسمان يجدد عقده مع منتخب ألمانيا حتى كأس أوروبا 2028
رياضة
2025-01-24
يوليان ناغلسمان يجدد عقده مع منتخب ألمانيا حتى كأس أوروبا 2028
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:44
الدويهي للـLBCI: اذا كانت العودة للدولة بمنطق القانون تُعتبر استهدافًا للبعض فهناك مشكلة والميثاقية تُضرّ بلبنان وكل الطوائف ولا يجب أن يضع الثنائي نفسه بوجه رغبة اللبنانيين بالتغيير
آخر الأخبار
14:44
الدويهي للـLBCI: اذا كانت العودة للدولة بمنطق القانون تُعتبر استهدافًا للبعض فهناك مشكلة والميثاقية تُضرّ بلبنان وكل الطوائف ولا يجب أن يضع الثنائي نفسه بوجه رغبة اللبنانيين بالتغيير
0
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
0
اسرار
2025-01-22
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
اسرار
2025-01-22
أسرار الصحف المحلية 23-1-2025
0
آخر الأخبار
15:07
ميشال دويهي للـLBCI: لا مشكلة لديّ بأن تبقى وزارة المالية مع مواطن شيعي أو مواطنة شيعية ولكن لديّ مشكلة اذا كان هذا الشخص محسوبا على ثنائي "أمل" و"حزب الله"
آخر الأخبار
15:07
ميشال دويهي للـLBCI: لا مشكلة لديّ بأن تبقى وزارة المالية مع مواطن شيعي أو مواطنة شيعية ولكن لديّ مشكلة اذا كان هذا الشخص محسوبا على ثنائي "أمل" و"حزب الله"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
0
أخبار لبنان
06:49
الـLBCI في بعض مناطق القطاع الغربي
أخبار لبنان
06:49
الـLBCI في بعض مناطق القطاع الغربي
0
أخبار دولية
06:38
موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني
أخبار دولية
06:38
موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
0
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
0
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
0
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
0
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
2
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
3
خبر عاجل
10:05
أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج
خبر عاجل
10:05
أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج
4
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
5
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
6
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
7
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
8
فنّ
13:59
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
فنّ
13:59
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More