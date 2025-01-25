في دوري السلة الأميركية... فيلادلفيا ينهي مسيرة من سبع هزائم بفوزه على كافاليرز

أحرز اللاعب بول جورج 30 نقطة وأضاف اللاعب تيريس ماكسي 29 نقطة، لينهي فريقهما فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز مسيرة من سبع هزائم متتالية بالانتصار 132-129 على كليفلاند كافاليرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الفائتة.



وخلال المباراة المثيرة التي شهدت 18 تعادلا و30 تغييرا في الصدارة، حقق جميع لاعبي فيلادلفيا الخمسة الأساسيين أرقاما مزدوجة بالإضافة إلى الصاعد جاستن إدواردز الذي سجل 15 نقطة من على مقاعد البدلاء.



وسجل لاعب كليفلاند تاي جيروم أكبر عدد من النقاط خلال مسيرته عندما أحرز 33 نقطة من بينها ثماني محاولات ناجحة لرميات ثلاثية.



وخسر كليفلاند، الذي كان دونوفان ميتشل أكثر لاعب تسجيلا له في المباراة بإجمالي 37 نقطة، مرتين متتاليتين لأول مرة هذا الموسم.



وفي باقي مباريات الأمس، سجل جارين جاكسون جونيور 29 نقطة وقدم سبع تمريرات حاسمة في فوز ممفيس جريزليز 139-126 على نيو اورليانز بليكانز.



وحقق جريزليز الفوز الخامس له تواليا وأوقف مسيرة انتصارات بليكانز، التي كانت الأفضل له خلال الموسم، عند أربع مباريات.



وأحرز أنفيرني سيمونز 12 نقطة في الربع الرابع من أصل 27 نقطة خلال المباراة، ليحقق بورتلاند تريل بليزرز للفوز 102-97 على مضيفه تشارلوت هورنتس، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".