مويز مدرب إيفرتون يحتفل بوصوله إلى 700 مباراة في الدوري الإنكليزي

سيحتفل مدرب إيفرتون دايفيد مويز بإنجاز كبير في مسيرته عندما يخوض المباراة الـ700 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وفي التفاصيل، يحل إيفرتون، الذي يحتل المركز 16 برصيد 20 نقطة، ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون ليصبح عندها مويز ثالث مدرب يصل إلى 700 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق وأليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق.



وقال مويز في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة "إنه أمر لا يصدق حقا. عندما تبدأ مسيرتك، لا تعتقد أنك ستصدق أبدا أنك ستصبح مدربا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن الوصول إلى 700 مباراة يُعد إنجازا عادلا وأنا سعيد للغاية. مدربان عظيمان يتفوقان علي هما أرسين وأليكس. لا أعتقد أنني سأحقق أرقامهما، هذا أمر مؤكد".



وخاض مويز مسيرة متنوعة في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ تولى تدريب وست هام يونايتد مرتين، بالإضافة إلى فترات قصيرة في مانشستر يونايتد وسندرلاند.



وتولى مويز تدريب إيفرتون عام 2002، وكان أصغر مدرب في الدوري الإنكليزي الممتاز وعمره 39 عاما في الوقت الذي كان فيه بوبي روبسون الأكبر سنا ويكبره 30 عاما.



وأضاف مويز "أتذكر أن السير بوبي تحدث لي ببعض الكلمات الحكيمة. من المذهل كيف تغيرت الأمور وكنت محظوظا للغاية لأنني حصلت على فرص في الأندية".