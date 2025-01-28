"أسوأ صفقة بالتاريخ"... الهلال ينهي عقد نيمار بعد 7 مباريات في 18 شهرا

لم تشهد مسيرة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع ناديه السابق الهلال خلال 18 شهرا سوى سبع مباريات وهدف وحيد على خلفية إصابته البالغة بالركبة، لكنّ بتكلفة مرتفعة بلغت أكثر من 250 مليون يورو.

انضم نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل، إلى صفوف الهلال في آب 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو وبراتب سنوي ضخم بالمبلغ عينه.

لكن أغلى لاعب في العالم، حين انتقل في 2017 من برشلونة الاسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، قضى فترة محبطة للغاية رفقة الهلال.

إذ اكتفى بطل دوري أبطال أوروبا مع برشلونة بخوض سبع مباريات فقط رفقة "الزعيم" حيث سجل هدفا واحدا وصنع ثلاثة، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروغواي في تصفيات كأس العالم في تشرين الأول 2023.

وخلافا للتوقعات الجامحة بالفوز بكل شيء وقت تقديم "التاريخي" نيمار في ملعب الملك فهد بالرياض بلافتات ضخمة تحمل صورته، أعرب العديد من جماهير الهلال الثلاثاء عن رضاهم عن رحيله.

وأعلن الهلال في بيان مقتضب على منصة "إكس" (تويتر سابقا) ليل الإثنين الثلاثاء عن "إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط (نيمار) في النادي بالتراضي".

وكتب أحد المستخدمين "أفشل صفقة بالتاريخ"، فيما كتب آخر "هذا هدر مالي"، وسط سيل من التعليقات المنددة بمسيرة اللاعب.

وكان مصدر في الهلال أفاد وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أن "التفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين"، مشيرا إلى أنّ نيمار "يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته" دون أنّ يحدّد قيمته. وذكرت تقارير سعودية محلية أن المبلغ يتجاوز 65 مليون يورو.

وكالة فرانس برس