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بعد اعتقاله... ما هي آخر تطورات قضية البلجيكي ناينغولان؟

2025-01-28 | 15:45
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بعد اعتقاله... ما هي آخر تطورات قضية البلجيكي ناينغولان؟

أعلنت النيابة العامة في بروكسل توجيه تهمة تهريب الكوكايين إلى لاعب الوسط الدولي البلجيكي السابق رادجا ناينغولان بعد يوم من اعتقاله.

ووفقا لمحامي اللاعب منير السعيدي في تصريح لوسائل إعلامية بعد جلسة استماع في بروكسل، وجّهت تهمة "المشاركة في منظمة إجرامية" إلى اللاعب البالغ 36 عاما، قبل أن يُطلق سراحه بشروط.

كان ناينغولان من بين 18 مشتبها بهم اعتقلوا بعد عملية بحث عن نحو ثلاثين شخصا في مقاطعة أنتويرب، وكذلك في بروكسل وضواحي العاصمة. أودع عشرة منهم في السجن بعد عرضهم على القضاء.

وتواجه الأغلبية من الموقوفين اتهامات بـ"استيراد ونقل وبيع المخدرات من دون ترخيص" و"المشاركة في جريمة منظمة كزعماء".

أُفرج عن ناينغولان بكفالة حيث اتُّهم بكونه "عضوا" في المنظمة وليس "زعيما".

وقالت النيابة العامة في بيان "التحقيق يتعلق بادعاءات استيراد الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا عبر ميناء أنتويرب، وإعادة توزيعه في بلجيكا".

وبالإضافة إلى ضبط 2.7 كيلوغرام من الكوكايين، صادرت الشرطة نحو نصف مليون يورو (521 ألف دولار) نقدا، بالإضافة إلى عملات ذهبية ومجوهرات وساعات فاخرة، منها اثنتان بقيمة نحو 360 ألف يورو لكل منهما.

كما صادرت الشرطة ثلاثة أسلحة نارية، سترتين مضادتين للرصاص و14 مركبة، وفقا للنيابة العامة.

وناينغولان، المولود في أنتويرب، هو لاعب دولي سابق خاض 30 مباراة وسجل ستة أهداف بألوان منتخب "الشياطين الحمر".

وكان اللاعب الذي دافع عن ألوان إنتر وروما الإيطاليين، بدون عقد منذ الصيف الماضي قبل أن يوقع الأسبوع الماضي مع نادي لوكيرين من الدرجة البلجيكية الثانية.

سجل هدفا في نهاية الأسبوع الماضي خلال أول مباراة له مع فريقه الجديد في مباراة ضد لييرس انتهت بالتعادل (1-1).

بعد عودته من إيطاليا إلى بلجيكا في صيف عام 2021 للانضمام إلى رويال أنتويرب، انفصل لاعب خط الوسط الجدلي ذو الوشوم العديدة عن ناديه في أوائل عام 2023 بسبب سوء السلوك.

وأوقف عن اللعب قبل أشهر قليلة بعد ضبطه وهو يدخن سيجارة إلكترونية على مقاعد البدلاء، حسب وسائل إعلام بلجيكية.

المصدر: فرانس برس
 
 
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