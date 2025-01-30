بطولة اسبانيا: بيدري يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2030

مدد نادي برشلونة الخميس عقد اللاعب بيدري غونزاليس لمدة أربع سنوات، بحسب ما أعلن ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفي التفاصيل، وقع بيدري البالغ من العمر 22 عاما والمتوج بكأس أوروبا مع المنتخب الإسباني الصيف الفائت، على تمديد عقده الخميس "حتى حزيران 2030" بحضور رئيس برشلونة جوان لابورتا ونائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي البرتغالي ديكو.



وانضم بيدري الى بلوغرانا في عام 2019، قبل إعارته لمدة عام إلى لاس بالماس الذي لعب معه في بداياته كناشئ، ونجح في فرض نفسه كأحد أفضل المواهب الواعدة في الكرتين الإسبانية والعالمية منذ أن كان في سن السادسة عشرة، إلا أن وتيرته تراجعت بسبب الإصابات.



وجاء في بيان النادي الكاتالوني "عاد إلى برشلونة في صيف 2020، وكان من الواضح أنه لاعب مميز منذ اليوم الأول. لقد حجز مكانًا في خط الوسط وهو في سن 17 عامًا فقط وهو لاعب دائم الآن في سن 22 عامًا".



وأضاف البيان "قد يكون بيدري لاعبًا شابًا، ورغم أن مستقبله مشرق، إلا أن حاضره رائع بكل بساطة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". (...)



