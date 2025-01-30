الاتفاق السعودي ينهي العلاقة مع جيرارد "بالتراضي"... وهذه التفاصيل

رحل المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد عن ناديه الاتفاق "بالتراضي" بحسب ما أعلن صاحب المركز الثاني عشر في الدوري السعودي لكرة القدم الخميس.



وكتب النادي في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "أعلن نادي الاتفاق وستيفن جيرارد عن توصلهما إلى اتفاق نتبادل لإنهاء العلاقة بينهما بعد التوصل إلى تفاهم ودي بين الطرفين".



وكان جيرارد، البالغ من العمر 44 عاما ونجم وسط ليفربول الإنكليزي السابق، قد تعاقد مع الاتفاق صيف 2023، بيد أنه اكتفى بقيادة فريقه إلى 19 فوزا في 55 مباراة مقابل 16 تعادلا و20 خسارة.



ونقل البيان عن جيرارد "استمتعت بفرصة العمل في بلد جديد بثقافة مختلفة. لقد تعلمت الكثير، وكانت تجربة إيجابية لي ولعائلتي. لكن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، وأحيانا لا تسير الأمور كما نرغب. ومع ذلك، أغادر وأنا أكن احتراما كبيرا للنادي والبلد".



وبدوره، قال رئيس النادي سامر المسحل "في بعض الأحيان، لا تسير الامور كما هو مخطط لها، لكن الأسس القوية التي ساهم في بنائها ستضمن مستقبلا مشرقا على المدى الطويل. لقد أحدث تغييرا إيجابيا في النادي وهذا أمر لا يُنسى أبدا".



وكان الاتفاق حل في المركز السادس في موسمه الأول مع جيرارد، بفارق 48 نقطة عن الهلال حامل اللقب، وهو يبتعد راهنا بفارق 24 نقطة عن المتصدرين الهلال والاتحاد بعد 17 مرحلة على بداية الدوري.



كما ودّع الفريق كأس ملك السعودية من ثمن النهائي بعد خسارته أمام الجبلين 1-3.



وكان مصدر في الاتفاق ومقره مدينة الدمام في المنطقة الشرقية، قال الأربعاء لوكالة فرانس برس "رفع المسؤولون في النادي إلى لجنة الاستدامة المسؤولة عن التعاقدات للأندية السعودية، طلب إنهاء العلاقة مع جيرارد".



وبعد إعلان رحيل جيرارد، كشف الاتفاق عن تعيين المدرب المحلي سعد الشهري مديرا فنيا في عقد يمتد حتى نهاية الموسم.