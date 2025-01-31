بعد انفصاله عن الهلال السعودي... نيمار يعلن عودته إلى سانتوس البرازيلي

عاد النجم الدولي البرازيلي نيمار إلى حيث بدأ كل شيء بانضمامه إلى سانتوس بعد أيام معدودة من انفصاله بـ"التراضي" عن الهلال السعودي، وذلك في محاولة غير مؤكدة لإحياء مسيرته الاحترافية المتدهورة.



وقال نيمار في منشور على منصة "إكس": "سأوقع عقدا مع نادي سانتوس"، مرفقا إياه بصور من أيام دفاعه عن ألوان الفريق الذي أمضى فيه الأسطوري الراحل بيليه غالبية مسيرته الكروية.



ورد سانتوس على نيمار بالقول "بيتك بانتظارك. شعبك بانتظارك"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكانت عودة البرازيلي الذي يحتفل في الخامس من الشهر المقبل بميلاده الثالث والثلاثين، متوقعة منذ الإعلان الرسمي عن فك ارتباطه بالهلال الذي دافع عن ألوانه في سبع مباريات فقط منذ انضمامه إليه في صيف 2023 مقابل نحو 100 مليون يورو سنويا، وذلك بعد ستة أعوام مع باريس سان جرمان الفرنسي (2017-2023).



وعاش نيمار فترة مخيبة جدا في مغامرته السعودية نتيجة إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة مع المنتخب البرازيلي بعد شهرين فقط من وصوله إلى الرياض، أبعدته عن الملاعب لمدة عام. (...)



وكان قد أعلن الهلال قبل أيام "إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط نيمار في النادي بالتراضي"، مما فتح الباب أمام عودته إلى سانتوس حيث بدأ مسيرته في الفئات العمرية عام 2003 قبل ترقيته إلى الفريق الأول عام 2009. (...)

