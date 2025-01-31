المنطاد الأولمبي يعود إلى باريس كل صيف حتى إقامة ألعاب لوس أنجلوس 2028

سيعود المنطاد الذي حمل المرجل خلال أولمبياد باريس الصيف الفائت وكان أحد أبرز معالم النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب، إلى العاصمة الفرنسية كل صيف حتى ألعاب لوس أنجلوس 2028، وذلك وفق ما أعلن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون ورئيسة بلدية المدينة.



وكتب ماكرون على منصة "أكس" أن المنطاد "سيعود كل صيف. من مهرجان الموسيقى إلى المهرجان الرياضي، وحتى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس".



وكان المنطاد الذي ارتفع في سماء باريس كل ليلة حاملا الشعلة "الكهربائية 100 بالمئة"، من معالم الألعاب الأولمبية الصيف الفائت وسيعود الآن كل صيف إلى حدائق تويلري بين متحف اللوفر ومسلة الكونكورد، وفق ما أفادت رئيس بلدية العاصمة آن هيدالغو.



واقترح ماكرون إقامة مهرجان رياضي كل عام في 14 أيلول، على غرار مهرجان الموسيقى الذي يُقام في 21 حزيران مع "عروض ومسابقات"، وأبدى رغبة بالإبقاء على المنطاد والمرجل، بعيدا عن القضايا التقنية التي أثيرت، "من خلال العمل مع وزيرة الثقافة رشيدة داتي ورئيسة بلدية باريس"، حسب ما أشار مصدر مقرب من رئيس الدولة.



وأضاف ماكرون "لقد تم القيام بأعمال تقنية لإحياء سحر المنطاد في سماء باريس. وسيكون، مثل المهرجان الرياضي، أحد العناصر العديدة لإرث الألعاب"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكان المصصم ماتيو لوأنّور قد ابتكر فكرة المنطاد وحلقة اللهب "الكهربائية 100 بالمئة" وقد استلهمها مستندا إلى "تاريخ" منطاد الهواء الساخن، وهو اختراع فرنسي ما قبل الثورة عام 1783.