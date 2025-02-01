لبنان خارج كأس ديفيس في التنس

تبددت ظهر اليوم، فرص لبنان بالتأهل الى مجموعة النخبة في العالم في مسابقة كأس DAVIS في التنس عندما سقط ثنائي الارز هادي حبيب وبنجامن حسن في مباراة الزوجي امام منتخب البيرو بنتيجة 4-6 و 5-7 في المواجهة بين لبنان والبيرو التي استضافها لبنان في مدينة القاهرة في مصر.



وبالتالي يكون على الفريق اللبناني الذي كان قد فاز على كل من تايلند، جامايكا وإمارة موناكو، انتظار الموسم المقبل لمحاولة تكرار مهمة التأهل الى مستوى النخبة.