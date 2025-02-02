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رياضة
إصابة عضلية قد تمنع روديغر من مواجهة مانشستر سيتي في الملحق الأوروبي
2025-02-02 | 06:50
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إصابة عضلية قد تمنع روديغر من مواجهة مانشستر سيتي في الملحق الأوروبي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرّض المدافع الألماني أنتونيو روديغر لإصابة عضلية في فخذه الأيمن قد تعيق مشاركته في ديربي مدريد ضد اتلتيكو وفي ذهاب الملحق الاوروبي ضد مانشستر سيتي الانكليزي خلال الشهر الحالي.
وتعرض روديغر للإصابة في مطلع المباراة التي خسرها فريقه أمام اسبانيول 0-1 في الدوري المحلي السبت. وكتب النادي في بيان "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أنتونيو روديغر من قبل الجهاز الطبي تم تشخيص إصابته في ساقه اليمنى"، دون تحديد المدة المحتملة لغيابه عن الملاعب.
وبحسب الصحافة الإسبانية، فمن الممكن أن يغيب لمدة أسبوعين على الأقل عن المنافسات، وبالتالي عدم خوض ديربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد نهاية الأسبوع المقبل ومباراة الذهاب من الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في 11 شباط.
وتشكل هذه الإصابة التي تعرض لها الدولي الألماني، ركيزة دفاع بطل إسبانيا وأوروبا، ضربة قوية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يعاني فريقه من غياب المدافعين الآخرين الإسباني داني كارفاخال والبرازيلي إدير ميليتاو حتى نهاية الموسم.
المصدر: فرانس برس
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