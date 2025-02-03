نجمة التنس التشيكية تُنهي إجازة الأمومة وتعود إلى كرة المضرب: "أفتقد المنافسة"

أعلنت الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون مرتين، التشيكية بترا كفيتوفا، أنها قررت العودة إلى ملاعب كرة المضرب بعد سبعة أشهر من وضعها مولودها بتر، وذلك وفق ما أعلنت الإثنين.

وقالت ابنة الـ34 عاما في مقطع فيديو على إنستغرام: "بعد 15 شهرا من الابتعاد عن كرة المضرب وإنجاب طفلي بتر، أعود إلى دورات كرة المضرب".

وأفادت بأنها ستسجل عودتها في دورة أوستن نهاية شباط الحالي ثم تشارك في دورة ميامي في آذار، مضيفة "أفتقد حقا لكرة المضرب وأفتقد المنافسة".

وتزوجت المصنفة الثانية عالميا سابقا من مدربها ييري فانيك في تموز 2023.

وأعلنت انقطاعها عن كرة المضرب يوم رأس السنة 2024 وأنجبت ابنها في السابع من تموز الفائت.

بالإضافة إلى بطولة ويمبلدون التي أحرزت لقبها عامي 2011 و2014، وصلت كفيتوفا إلى نهائي أستراليا المفتوحة عام 2019 وتوجت بـ31 لقبا في الفردي خلال مسيرتها، بينها بطولة "دبليو تي أيه" الختامية عام 2011 في مشاركتها الأولى، وآخرها في دورة برلين في حزيران 2023.

وكالة فرانس برس