الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

نجمة التنس التشيكية تُنهي إجازة الأمومة وتعود إلى كرة المضرب: "أفتقد المنافسة"

2025-02-03 | 17:58
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نجمة التنس التشيكية تُنهي إجازة الأمومة وتعود إلى كرة المضرب: "أفتقد المنافسة"

أعلنت الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون مرتين، التشيكية بترا كفيتوفا، أنها قررت العودة إلى ملاعب كرة المضرب بعد سبعة أشهر من وضعها مولودها بتر، وذلك وفق ما أعلنت الإثنين.

وقالت ابنة الـ34 عاما في مقطع فيديو على إنستغرام: "بعد 15 شهرا من الابتعاد عن كرة المضرب وإنجاب طفلي بتر، أعود إلى دورات كرة المضرب".

وأفادت بأنها ستسجل عودتها في دورة أوستن نهاية شباط الحالي ثم تشارك في دورة ميامي في آذار، مضيفة "أفتقد حقا لكرة المضرب وأفتقد المنافسة".

وتزوجت المصنفة الثانية عالميا سابقا من مدربها ييري فانيك في تموز 2023.

وأعلنت انقطاعها عن كرة المضرب يوم رأس السنة 2024 وأنجبت ابنها في السابع من تموز الفائت.

بالإضافة إلى بطولة ويمبلدون التي أحرزت لقبها عامي 2011 و2014، وصلت كفيتوفا إلى نهائي أستراليا المفتوحة عام 2019 وتوجت بـ31 لقبا في الفردي خلال مسيرتها، بينها بطولة "دبليو تي أيه" الختامية عام 2011 في مشاركتها الأولى، وآخرها في دورة برلين في حزيران 2023.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

بطلة

التنس

كرة المضرب

بترا كفيتوفا

الفائزة

لقب

بطولة ويمبلدون

العودة

إنجاب

طفل

غياب

الملاعب

رياضة

منافسة.

إصابة عضلية قد تمنع روديغر من مواجهة مانشستر سيتي في الملحق الأوروبي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-15

وفاة نجمة مسلسل "الأوراق المتساقطة" الممثلة التركية بادية إينار عن 70 عامًا

LBCI
فنّ
2025-01-09

نجمة شهيرة تفقد منزلها في حرائق لوس أنجلوس: "أشعر بحزن يفوق الكلمات" (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-12-28

وفاة نجمة فيلم "روميو وجولييت" أوليفيا هاسي عن 73 عاما

LBCI
فنّ
2024-12-21

إليكم الفنانة التي فازت بجائزة "نجمة الغناء اللبنانية" في موريكس دور 2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-02-02

إصابة عضلية قد تمنع روديغر من مواجهة مانشستر سيتي في الملحق الأوروبي

LBCI
رياضة
2025-02-01

لبنان خارج كأس ديفيس في التنس

LBCI
رياضة
2025-01-31

المنطاد الأولمبي يعود إلى باريس كل صيف حتى إقامة ألعاب لوس أنجلوس 2028

LBCI
رياضة
2025-01-31

بعد انفصاله عن الهلال السعودي... نيمار يعلن عودته إلى سانتوس البرازيلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:14

الغاز ارتفع 5000 ل.ل....اليكم اسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-29

الرئيس المكلّف من بعبدا: الحكومة الجديدة ستكون من 24 وزيراً ولا نريد مجلس نواب مصغر بل نريد حكومة فاعلة ومتجانسة

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-31

كنعان للـLBCI : الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للخروج من "الدويخة"...اما الحل للودائع فهو بالتدقيق

LBCI
أخبار دولية
00:59

إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر للبحث في وقف إطلاق نار "طويل الأمد" في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:25

الشرع: معركة إسقاط نظام الأسد كانت نتيجة تخطيط دقيق إستمر خمس سنوات

LBCI
أخبار دولية
14:16

حفل Grammy Awards... ليلة إستثنائية ومفاجآت

LBCI
أخبار دولية
13:40

سوريا من العزلة الإقتصادية للإنفتاح

LBCI
أخبار دولية
13:39

الباحث السياسي السوري نورس عزيز يتحدث عن أمن السوريين

LBCI
أمن وقضاء
13:36

إرتفاع الجرائم الفردية بين غياب الردع والتدخلات السياسية

LBCI
أمن وقضاء
13:30

دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رسالة الى الرئيس المكلّف نواف سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

عقدة الثنائي تفجر عقدة مسيحية.. والخارج يترقب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هكذا سيُشيّع السيد حسن نصرالله… بين ضخامة المشهد والترقب الاسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:09

جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
10:38

تفاصيل حادثة تعرض الكاهن ايلي جوزف بشعلاني لإطلاق نار...هذا ما اعترف به الفاعل

LBCI
أخبار لبنان
11:55

نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة

LBCI
أمن وقضاء
13:30

دقائق خليل خليل الأخيرة قبل الجريمة... هذا جديد التحقيقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هكذا سيُشيّع السيد حسن نصرالله… بين ضخامة المشهد والترقب الاسرائيلي

LBCI
خبر عاجل
09:23

سموتريتش: أؤيد اتفاق سلام مع السعودية لكن يجب عدم منح أي أمل للسلطة الفلسطينية والعرب في يهودا والسامرة وغزة بشأن مسار لدولة فلسطينية

LBCI
منوعات
08:10

بيانكا سينسوري تثير الجدل بإطلالة صادمة على السجادة الحمراء... وانتقادات لاذعة بانتظارها!

LBCI
خبر عاجل
05:55

مولوي: العمل الأمني الاستباقي موجود وأعطينا توجيهاتنا لتكثيف الدوريات في كل المناطق وقوى الأمن الداخلي تطالب باعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا للتعامل مع المجرمين الذي يرتكبون جرما في لبنان ويفرون الى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More