بطولة ألمانيا... ألفونسو ديفيس يجدد عقده مع بايرن حتى 2030

أعلن نادي بايرن ميونيخ الثلاثاء أن المدافع الدولي الكندي ألفونسو ديفيس مدد عقده معه حتى عام 2030، في ضوء تقارير اعلامية عن رفض قائد المنتخب الكندي الانتقال إلى ريال مدريد بطل اسبانيا وأوروبا.



وفاز الظهير الأيسر ديفيس (24 عاما) بلقب الدوري الالماني خمس مرات مع بايرن، إضافة الى لقب دوري أبطال أوروبا، الا ان اسمه ارتبط بالانتقال الى ريال مع انتهاء عقده الصيف المقبل.



وبموجب العقد الجديد، سيبقى الدولي الكندي في بايرن لخمس سنوات جديدة، علما انه كان انتقل إلى الدوري الالماني في 2019 في سن الـ 18 عاما قادما من فانكوفر وايتكابس المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم "أم أل اس".



قال ديفيس في بيان "لقد حققت الكثير هنا، ولكن هناك المزيد في المستقبل"، مضيفا "أتطلع إلى خمس سنوات أخرى معا".



وتأتي الصفقة بعد يوم واحد من تجديد الحارس المخضرم والقائد مانويل نوير (38 عاما) عقده مع العملاق البافاري لعام واحد حتى 2026.



وأفاد تقرير إعلامي ألماني الثلاثاء بأن بايرن في صدد تجديد عقود العديد من لاعبيه على غرار جمالا موسيالا ويوزوا كيميش.



ويغيب ديفيس حاليا عن صفوف بايرن بسبب اصابة في الفخذ تعرض لها في كانون الثاني ومن المتوقع عودته في أواخر الشهر الحالي.



خاض ديفيس 220 مباراة مع بايرن، حيث بامكانه اللعب كظهير وأيضا كجناح مع أدوار هجومية. سجل 12 هدفا ومرر 34 كرة حاسمة.



وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ إن الصفقة "تظهر مكانة بايرن في كرة القدم الدولية وأن ألفونسو وجد موطنه الرياضي في ميونيخ".



وعلى المستوى الدولي، خاض ديفيس 56 مباراة وسجل 16 هدفا لمصلحة المنتخب الكندي الذي حمل شارة قيادته في عام 2024.