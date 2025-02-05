على كرسي متحرك... أردني يمارس رياضة الكاليستنكس ويطمح للوصول إلى موسوعة غينيس

يمارس الرياضي الأردني عبد الرحمن مخلوف منذ تسعة أعوام رياضة الكاليستنكس على كرسي متحرك، ويأمل في أن يصل إلى تسجيل اسمه في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية يوما ما.



وقال الشاب "أنا اسمي عبدالرحمن مخلوف من الأردن عمري 19 سنة اللاعب الوحيد في الأردن إللي بمارس رياضة الكاليستنكس على كرسي متحرك".



ويقول موقع إلكتروني على الإنترنت لمحبي الكاليستنكس إن الكلمة مشتقة من مصطلح يوناني وتعني "الجمال في القوة" وهي رياضة تعتمد على حركات تدرب الجسم على المرونة واللياقة وبناء العضلات وبها حركات مماثلة للجمباز.



وأضاف "طبعا أنا كعبد الرحمن رياضي كاليستنكس بحب وبطمح إنه أوصل في المستقبل لموسوعة غينيس للأرقام القياسية وأقدر أحقق إنجازات كبيرة في رياضة الكاليستنكس. وأنا الوحيد في الأردن إللي بمارس رياضة الكاليستنكس وطمحت ووصلت لأكبر إنجاز والحمدلله رب العالمين".



وباستخدام معدات لياقة بدنية متاحة للعامة في إحدى الحدائق، قدم مخلوف عرضا رائعا للقوة بممارسة الكاليستنكس عبر حمل وزن كرسيه المتحرك المربوط إلى الجزء السفلي من جسده.



كما تحدث مخلوف، الذي يستخدم كرسيا متحركا بسبب إعاقة بدنية منذ ولادته، عن التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة في "جميع جوانب الحياة" في الأردن.



وأضاف مخلوف "أنا بالنسبة لي كشخص من ذوي الإعاقة بمارس الرياضة بالنسبة للتسهيلات في دولتي ما حققت منها كتير أو من حقوقي كشخص ذوي إعاقة منها المواصلات العامة، التنقل في الأماكن، الوظائف بشكل عام أسس الحياة جميعها كشخص أنا على كرسي متحرك بواجه صعوبة بالمشي بستخدم أنا الكرسي بواجه صعوبة إني أتنقل من مكان لمكان".



وقال مخلوف "طبعا أنا خلال مسيرتي في رياضة الكاليستنكس من تسع سنوات ما حققت أي دعم منها من أي جهة مختصة كانت أو أي نادي أو منظمة بشكل عام"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".