بسبب مشاكل جماهيرية... الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبات على روما وفرانكفورت

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الأربعاء إنه فرض عقوبات على روما الإيطالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني بسبب شغب جماهيرهما في مباراة بالدوري الأوروبي الشهر الفائت.



وفي التفاصيل، ضمن روما التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة بفوزه 2-صفر على أرضه أمام فرانكفورت فيما ضمن الفريق الزائر مكانه في المراكز الثمانية الأولى على الرغم من الخسارة.



وشهدت الاستراحة بين شوطي المباراة بعض المشاكل في المدرجات مع إطلاق الألعاب النارية ووقوع اشتباكات بين المشجعين لكن المشرفين والشرطة تمكنوا من السيطرة على الوضع ما سمح باستئناف المباراة دون تأخير.



وتم تغريم فرانكفورت 20 ألف يورو بسبب إشعال وإلقاء الألعاب النارية وإثارة الشغب بين الجماهير فضلا عن 5 آلاف يورو أخرى بسبب الأضرار التي لحقت بالملعب.



كما تم تغريم روما 30 ألف يورو وأمر اليويفا بإغلاق جزئي لملعبه خلال المباراة المقبلة التي يستضيفها في مسابقات الأندية الأوروبية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وتلقى نادي تفينتي الهولندي غرامة قدرها 35 ألف يورو وإغلاقا جزئيا لملعبه بسبب أعمال شغب لجماهيره خلال فوزه 1-صفر على بشيكطاش التركي.