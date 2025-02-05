بسبب الإصابة... ألكسندر-أرنولد يغيب عن المباراة أمام توتنهام

قال مدرب ليفربول أرنه سلوت اليوم الأربعاء إن المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد سيغيب عن مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم أمام توتنهام هوتسبير بسبب إصابة في الفخذ.



ويتطلع حامل اللقب إلى قلب تأخره 1-صفر أمام توتنهام على ملعبه غدا الخميس في غياب ألكسندر-أرنولد الذي خرج مصابا في الدقيقة 70 من الفوز 2-صفر على بورنموث في الدوري الإنكليزي الممتاز مطلع الأسبوع.



ولعب الظهير الأيمن 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل هدفين وقدم سبع تمريرات حاسمة.



وأوضح سلوت للصحفيين أنه "غادر الملعب وهو يعاني من ألم بسيط في ساقه. عاد بالفعل إلى الملعب مع مدرب إعادة التأهيل لذا دعونا نرى كم سيستغرق الأمر من الوقت للتعافي" وأضاف "علينا أن نرى ما إذا كان بوسعه اللعب يوم الأحد المقبل لكنه لن يكون متاحا غدا".



ومن المرجح أن يحل كونور برادلي، خريج أكاديمية النادي، محل الدولي الإنجليزي وساند سلوت اللاعب قائلا إنه تعلم الكثير هذا الموسم بعد ظهوره في 18 مباراة في جميع المسابقات، وقال سلوت "لعب برادلي ضد توتنهام في مباراة الذهاب أيضا. في كل مباراة وحصة تدريب هناك شيء لنتعلمه، وإذا لم يحدث ذلك أتحمل أنا المسؤولية".



وقال سلوت إنه لا يريد التقليل من شأن دفاع توتنهام المبتلى بالإصابات مع احتمال غياب رادو دراجوسين لنهاية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي كما يغيب كريستيان روميرو وديستني أودوجي وميكي فان دي فين عن المباريات. (...)