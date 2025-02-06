الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
4
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
4
o
الجنوب
10
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
"يا لها من رحلة"... نجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو يعتزل اللعب
2025-02-06 | 12:30
شارك
2
min
"يا لها من رحلة"... نجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو يعتزل اللعب
أعلن نجم ريال مدريد الإسباني سابقا البرازيلي مارسيلو إنهاء مشواره في ملاعب كرة القدم عن 36 عاما، مسدلا بذلك الستار على مسيرة أحرز خلالها 30 لقبا على صعيد الأندية، بينها 25 بألوان النادي الملكي.
وقال الدولي السابق في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "حين كنت في الثامنة عشرة من عمري، طرَق ريال مدريد بابي ووصلت إلى هنا. الآن، يمكنني القول بكل فخر إني مدريدي"، مضيفا "يا لها من رحلة. ريال مدريد ناد فريد من نوعه".
وأمضى مارسيلو 16 عاما مع نادي العاصمة الإسبانية الذي حل فيه عام 2006 قادما من فلوميننسي، في طريقه لإحراز كل الألقاب الممكنة، بينها خمسة في دوري أبطال أوروبا وستة في الدوري الإسباني.
خاض البرازيلي 546 مباراة بألوان النادي الملكي وسجل 38 هدفا في مشوار أحرز خلاله أيضا كأس العالم للأندية أربع مرات والكأس الإسبانية مرتين والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات، قبل أن يغادره في 2022 لخوض تجربة قصيرة فاشلة مع أولمبياكوس اليوناني انتهت بعد خمسة أشهر فقط.
قرر بعدها العودة إلى فريق بداياته فلوميننسي حيث أحرز كأس ليبرتادوريس عام 2023 ليصبح بذلك اللاعب رقم 12 الذي يحرز خلال مسيرته هذه الكأس ودوري أبطال أوروبا.
وفي الثاني من تشرين الثاني الماضي، انفصل مارسيلو عن فلوميننسي باتفاق متبادل.
خاض خلال مسيرته الدولية 58 مباراة مع "سيليساو" وشارك في مونديالي 2014 و2018 وأحرز كأس القارات عام 2013.
كما كان ضمن الفريق الذي نال برونزية أولمبياد بكين 2008 وفضية أولمبياد لندن 2012.
وقال إن "اللعب لمنتخب بلادي ابتداء من فئة الشباب كان شرفا عظيما لي أيضا. سأحتفظ في ذاكرتي على الدوام بميداليتين أولمبيتين وكأس القارات".
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
رحلة"...
مدريد
السابق
البرازيلي
مارسيلو
يعتزل
اللعب
التالي
بطولة إنكلترا... مانشستر يونايتد يؤكد اصابة مارتينيس بالرباط الصليبي
بسبب الإصابة... ألكسندر-أرنولد يغيب عن المباراة أمام توتنهام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2024-12-12
الإصابة تبعد مبابي عن ريال مدريد لفترة غير محددة
رياضة
2024-12-12
الإصابة تبعد مبابي عن ريال مدريد لفترة غير محددة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-06
رحلة المناهج التعليمية في سوريا: من "النظافة" إلى "الطهارة"
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-06
رحلة المناهج التعليمية في سوريا: من "النظافة" إلى "الطهارة"
0
رياضة
2024-12-16
"الإمبراطور" البرازيلي أدريانو يودع كرة القدم بمباراة تكريمية
رياضة
2024-12-16
"الإمبراطور" البرازيلي أدريانو يودع كرة القدم بمباراة تكريمية
0
أخبار لبنان
2024-12-12
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
أخبار لبنان
2024-12-12
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
09:24
بطولة إنكلترا... مانشستر يونايتد يؤكد اصابة مارتينيس بالرباط الصليبي
رياضة
09:24
بطولة إنكلترا... مانشستر يونايتد يؤكد اصابة مارتينيس بالرباط الصليبي
0
رياضة
2025-02-05
بسبب الإصابة... ألكسندر-أرنولد يغيب عن المباراة أمام توتنهام
رياضة
2025-02-05
بسبب الإصابة... ألكسندر-أرنولد يغيب عن المباراة أمام توتنهام
0
رياضة
2025-02-05
بسبب مشاكل جماهيرية... الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبات على روما وفرانكفورت
رياضة
2025-02-05
بسبب مشاكل جماهيرية... الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبات على روما وفرانكفورت
0
رياضة
2025-02-05
على كرسي متحرك... أردني يمارس رياضة الكاليستنكس ويطمح للوصول إلى موسوعة غينيس
رياضة
2025-02-05
على كرسي متحرك... أردني يمارس رياضة الكاليستنكس ويطمح للوصول إلى موسوعة غينيس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:27
السفيرة الأميركية جالت في مقر شركة الـ"ميدل إيست" ومركز التدريب وأشادت بأهميتها
أخبار لبنان
11:27
السفيرة الأميركية جالت في مقر شركة الـ"ميدل إيست" ومركز التدريب وأشادت بأهميتها
0
أمن وقضاء
2025-01-21
قوى الامن: تفاصيل جريمة القتل التي حصلت داخل صالون حلاقة في بئر حسن وتوقيف القاتل
أمن وقضاء
2025-01-21
قوى الامن: تفاصيل جريمة القتل التي حصلت داخل صالون حلاقة في بئر حسن وتوقيف القاتل
0
أمن وقضاء
2024-11-26
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة القتل في عاليه وتوقف القاتل بأقل من ٢٤ ساعة
أمن وقضاء
2024-11-26
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة القتل في عاليه وتوقف القاتل بأقل من ٢٤ ساعة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-02-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
0
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
0
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
0
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
أخبار دولية
13:15
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:14
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مسعى إسرائيلي لربط عملية إسترداد الأسرى اللبنانيين بمفقودين إسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كسر عضم بين بري وسلام.. والنتيجة لا حكومة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-02-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 06-02-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
أخبار لبنان
10:35
تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...
2
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
حال الطقس
01:23
المنخفض الجوي مستمر حتى الجمعة... والثلوج تتدنى
3
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
أخبار لبنان
12:46
الوزير السابق طارق متري يرد على حملة التشهير المنظمة...
4
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
خبر عاجل
07:15
مصادر مطلعة على مسألة تشكيل الحكومة: تسمية الشيعي الخامس تحتاج الى مزيد من التشاور
5
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
صحف اليوم
00:09
الصيغة الوزارية التي اقترحها الرئيس المكلّف (الأخبار)
6
تقارير نشرة الاخبار
07:53
عرقلة إعلان التشكيلة الحكومية... إليكم تفاصيل ما حصل
تقارير نشرة الاخبار
07:53
عرقلة إعلان التشكيلة الحكومية... إليكم تفاصيل ما حصل
7
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
أمن وقضاء
08:21
سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
8
أخبار لبنان
10:57
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
أخبار لبنان
10:57
وزارة التربية: ما قام به رئيس بلدية البداوي برسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More