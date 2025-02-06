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"يا لها من رحلة"... نجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو يعتزل اللعب

2025-02-06 | 12:30
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"يا لها من رحلة"... نجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو يعتزل اللعب

أعلن نجم ريال مدريد الإسباني سابقا البرازيلي مارسيلو إنهاء مشواره في ملاعب كرة القدم عن 36 عاما، مسدلا بذلك الستار على مسيرة أحرز خلالها 30 لقبا على صعيد الأندية، بينها 25 بألوان النادي الملكي.

وقال الدولي السابق في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي "حين كنت في الثامنة عشرة من عمري، طرَق ريال مدريد بابي ووصلت إلى هنا. الآن، يمكنني القول بكل فخر إني مدريدي"، مضيفا "يا لها من رحلة. ريال مدريد ناد فريد من نوعه".

وأمضى مارسيلو 16 عاما مع نادي العاصمة الإسبانية الذي حل فيه عام 2006 قادما من فلوميننسي، في طريقه لإحراز كل الألقاب الممكنة، بينها خمسة في دوري أبطال أوروبا وستة في الدوري الإسباني.

خاض البرازيلي 546 مباراة بألوان النادي الملكي وسجل 38 هدفا في مشوار أحرز خلاله أيضا كأس العالم للأندية أربع مرات والكأس الإسبانية مرتين والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات، قبل أن يغادره في 2022 لخوض تجربة قصيرة فاشلة مع أولمبياكوس اليوناني انتهت بعد خمسة أشهر فقط.

قرر بعدها العودة إلى فريق بداياته فلوميننسي حيث أحرز كأس ليبرتادوريس عام 2023 ليصبح بذلك اللاعب رقم 12 الذي يحرز خلال مسيرته هذه الكأس ودوري أبطال أوروبا.

وفي الثاني من تشرين الثاني الماضي، انفصل مارسيلو عن فلوميننسي باتفاق متبادل.

خاض خلال مسيرته الدولية 58 مباراة مع "سيليساو" وشارك في مونديالي 2014 و2018 وأحرز كأس القارات عام 2013.

كما كان ضمن الفريق الذي نال برونزية أولمبياد بكين 2008 وفضية أولمبياد لندن 2012.

وقال إن "اللعب لمنتخب بلادي ابتداء من فئة الشباب كان شرفا عظيما لي أيضا. سأحتفظ في ذاكرتي على الدوام بميداليتين أولمبيتين وكأس القارات".

المصدر: فرانس برس
 
 
 
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