سان جرمان يمدد عقد مدافعه الدولي البرتغالي منديش حتى 2029

مدد الظهير الأيسر لنادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الدولي البرتغالي نونو منديش عقده حتى عام 2029 مع عام اختياري، حسب ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر قريب من المفاوضات.



وأوضح المصدر أن منديش البالغ من العمر 22 عاما والذي كان عقده سينتهي في نهاية موسم 2025-2026، وقع عقدا جديدا حتى حزيران 2029 مع عام إضافي كخيار، مؤكدا معلومات من وسائل إعلام عدة.



وتابع أن الإعلان الرسمي عن التمديد الذي تم بزيادة كبيرة في الراتب، سيكون وشيكًا، ويمكن أن يحدث مساء اليوم في ملعب بارك دي برانس قبل قمة المرحلة الحادية والعشرين من الدوري أمام ضيفه موناكو الثالث.



وكانت هناك حالة من عدم اليقين لمدة أسابيع عديدة حول تمديد عقد لاعب سبورتينغ السابق وحقيقة رغبته في البقاء في باريس سان جرمان، مع اهتمام بشكل خاص من مانشستر يونايتد الانكليزي بالتعاقد معه، ولكن العقد الجديد أصبح الآن محسوما.



وانتقل منديش الى سان جرمان في عام 2022 مقابل 45 مليون يورو، وخاض معه حتى الآن 107 مباريات وهو ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي.



ويأتي هذا التمديد بعد تمديد عقد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي ولاعب الوسط الدولي البرتغالي فيتينيا حتى عام 2029 وعقد المدرب إنريكي حتى عام 2027 وهي عمليات لم يتم الإعلان عنهما رسميًا بعد.



ولم يتم تحديد موعد التمديد المحتمل لحارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما والذي ينتهي عقده في عام 2026.

