الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
4
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
11
o
متن
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
4
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
11
o
متن
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
سان جرمان يمدد عقد مدافعه الدولي البرتغالي منديش حتى 2029
2025-02-07 | 09:58
شارك
2
min
سان جرمان يمدد عقد مدافعه الدولي البرتغالي منديش حتى 2029
مدد الظهير الأيسر لنادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الدولي البرتغالي نونو منديش عقده حتى عام 2029 مع عام اختياري، حسب ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر قريب من المفاوضات.
وأوضح المصدر أن منديش البالغ من العمر 22 عاما والذي كان عقده سينتهي في نهاية موسم 2025-2026، وقع عقدا جديدا حتى حزيران 2029 مع عام إضافي كخيار، مؤكدا معلومات من وسائل إعلام عدة.
وتابع أن الإعلان الرسمي عن التمديد الذي تم بزيادة كبيرة في الراتب، سيكون وشيكًا، ويمكن أن يحدث مساء اليوم في ملعب بارك دي برانس قبل قمة المرحلة الحادية والعشرين من الدوري أمام ضيفه موناكو الثالث.
وكانت هناك حالة من عدم اليقين لمدة أسابيع عديدة حول تمديد عقد لاعب سبورتينغ السابق وحقيقة رغبته في البقاء في باريس سان جرمان، مع اهتمام بشكل خاص من مانشستر يونايتد الانكليزي بالتعاقد معه، ولكن العقد الجديد أصبح الآن محسوما.
وانتقل منديش الى سان جرمان في عام 2022 مقابل 45 مليون يورو، وخاض معه حتى الآن 107 مباريات وهو ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي.
ويأتي هذا التمديد بعد تمديد عقد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي ولاعب الوسط الدولي البرتغالي فيتينيا حتى عام 2029 وعقد المدرب إنريكي حتى عام 2027 وهي عمليات لم يتم الإعلان عنهما رسميًا بعد.
ولم يتم تحديد موعد التمديد المحتمل لحارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما والذي ينتهي عقده في عام 2026.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
جرمان
مدافعه
الدولي
البرتغالي
منديش
التالي
القضاء يعلن قانونية تراشيح روك حكيم وحلفائه لانتخابات كرة الطاولة
"يا لها من رحلة"... نجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو يعتزل اللعب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2024-12-19
بطولة فرنسا: ديمبيليه يقود سان جرمان إلى حسم القمة أمام موناكو
رياضة
2024-12-19
بطولة فرنسا: ديمبيليه يقود سان جرمان إلى حسم القمة أمام موناكو
0
رياضة
2025-01-23
المصري عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت حتى 2029
رياضة
2025-01-23
المصري عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي قادما من أينتراخت فرانكفورت حتى 2029
0
أخبار دولية
2025-01-18
كوريا الجنوبية تمدد إغلاق مطار موان الدولي حتى 18 نيسان
أخبار دولية
2025-01-18
كوريا الجنوبية تمدد إغلاق مطار موان الدولي حتى 18 نيسان
0
رياضة
2024-12-02
مبابي يواصل نزاعه مع سان جرمان... إليكم آخر التفاصيل!
رياضة
2024-12-02
مبابي يواصل نزاعه مع سان جرمان... إليكم آخر التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
07:54
بعد غياب طويل... راموس يعود إلى الملاعب عبر بوابة رايادوس دي مونتيري المكسيكي
رياضة
07:54
بعد غياب طويل... راموس يعود إلى الملاعب عبر بوابة رايادوس دي مونتيري المكسيكي
0
رياضة
05:00
القضاء يعلن قانونية تراشيح روك حكيم وحلفائه لانتخابات كرة الطاولة
رياضة
05:00
القضاء يعلن قانونية تراشيح روك حكيم وحلفائه لانتخابات كرة الطاولة
0
رياضة
2025-02-06
"يا لها من رحلة"... نجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو يعتزل اللعب
رياضة
2025-02-06
"يا لها من رحلة"... نجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو يعتزل اللعب
0
رياضة
2025-02-06
بطولة إنكلترا... مانشستر يونايتد يؤكد اصابة مارتينيس بالرباط الصليبي
رياضة
2025-02-06
بطولة إنكلترا... مانشستر يونايتد يؤكد اصابة مارتينيس بالرباط الصليبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هذا ما سيفعله الوفد الأميركي في لبنان يومي الجمعة والسبت...
0
حال الطقس
2025-02-04
منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...
حال الطقس
2025-02-04
منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...
0
أخبار دولية
11:20
حماس تتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
11:20
حماس تتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
2025-02-01
الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل استكملت... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
2025-02-01
الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل استكملت... إليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:07
رعد يعلق على تصريحات أورتاغوس: تدخل سافر وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية
أخبار لبنان
10:07
رعد يعلق على تصريحات أورتاغوس: تدخل سافر وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
تفاصيل زيارة نائبة مبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط للرئيس عون
تقارير نشرة الاخبار
08:00
تفاصيل زيارة نائبة مبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط للرئيس عون
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
محاولات جارية لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة... اليكم آخر التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:50
محاولات جارية لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة... اليكم آخر التفاصيل
0
أخبار لبنان
05:37
باسيل: لا نقبل بأن يسمي أحد عنا ممثلينا ولا باحتسابنا على أحد
أخبار لبنان
05:37
باسيل: لا نقبل بأن يسمي أحد عنا ممثلينا ولا باحتسابنا على أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
02:50
نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط في قصر بعبدا... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
02:50
نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط في قصر بعبدا... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
أخبار لبنان
16:17
الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تحت عنوان "لنركض سوا من النهاية إلى البداية"... سباق OMT بيروت ماراتون سيعود وبزخم في ٤ أيار المقبل
0
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
علوم وتكنولوجيا
13:28
الـVideo Games تضيف عنصرًا جديدًا: حاسة الشم
0
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
أخبار دولية
13:18
غزة بين عرض ترامب ورفض العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:59
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
خبر عاجل
15:59
سلسلة غارات اسرائيلية على البقاع والجنوب..
2
خبر عاجل
06:47
عبود: منع سير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت... وهؤلاء هم المستثنون
خبر عاجل
06:47
عبود: منع سير الدراجات النارية ضمن نطاق بيروت في هذا التوقيت... وهؤلاء هم المستثنون
3
حال الطقس
00:37
طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل
حال الطقس
00:37
طقس بارد جدًا ومثلج... إليكم التفاصيل
4
خبر عاجل
07:44
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يعبّر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنيّة به
خبر عاجل
07:44
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: بعض ما صدر عن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من بعبدا يعبّر عن وجهة نظرها والرئاسة غير معنيّة به
5
خبر عاجل
04:53
معلومات للـLBCI: المستهدف في الإنفجار داخل منزل في طيرحرفا يدعى عباس حيدر ولديه مسؤولية في حزب الله
خبر عاجل
04:53
معلومات للـLBCI: المستهدف في الإنفجار داخل منزل في طيرحرفا يدعى عباس حيدر ولديه مسؤولية في حزب الله
6
خبر عاجل
04:47
نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا: إسرائيل تمكنت من هزيمة حزب الله ونريد التأكد من أنه لن يشارك في أي حكومة مقبلة
خبر عاجل
04:47
نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا: إسرائيل تمكنت من هزيمة حزب الله ونريد التأكد من أنه لن يشارك في أي حكومة مقبلة
7
خبر عاجل
10:36
محصلة الإشتباكات المستمرة عند الحدود اللبنانية السورية بين العشائر وعناصر هيئة تحرير الشام حتى اللحظة هي ٣ شهداء و١٠ جرحى من العشائر
خبر عاجل
10:36
محصلة الإشتباكات المستمرة عند الحدود اللبنانية السورية بين العشائر وعناصر هيئة تحرير الشام حتى اللحظة هي ٣ شهداء و١٠ جرحى من العشائر
8
أخبار لبنان
14:38
بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر
أخبار لبنان
14:38
بعد قليل.. تبادل للمخطوفين إثر الإشكالات التي حصلت في بلدة حاويك بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More