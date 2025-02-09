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رياضة
وفاة الملاكم الإيرلندي جون كوني متأثرا باصابة في الدماغ
2025-02-09 | 03:17
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وفاة الملاكم الإيرلندي جون كوني متأثرا باصابة في الدماغ
توفي الملاكم الإيرلندي جون كوني عن 28 عاما بعد أسبوع من تعرضه لاصابة خطيرة في الدماغ خلال دفاعه عن لقبه في وزن الريشة السوبر في الأول من شباط، وفقا لما أعلن مروّج أعماله مارك دنلوب.
وفي التفاصيل، عانى كوني الذي كان يقبع في العناية المركزة من نزيف في الدماغ بعد نزاله ضد الويلزي ناثان هاولز في وزن الريشة السوبر في قاعة أولستر في بلفاست.
وأوقف الحكم النزال في الجولة التاسعة قبل نقل كوني إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال دنلوب في بيان "ببالغ الحزن نعلن عن وفاة كوني بعد صراع دام أسبوعا من أجل حياته" وأضاف "لقد كان ابنا وأخا وشريكا محبوبا للغاية، وسوف يستغرق الأمر منا جميعا مدى الحياة حتى ننسى مدى تميزه".
ويُذكر أن الراحل كان قد فاز باللقب في تشرين الثاني 2023 بعد اسقاطه ليام غاينور بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لكنه اضطر إلى قضاء عام خارج الحلبة بسبب إصابة في يده وعاد جون إلى الحلبات في تشرين الأول الماضي بانتصار على تامبيلا ماهاروسي من تنزانيا.
*
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