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أن بي ايه: ليكرز وهورنتس يلغيان صفقة وليامس والأسترالي سيمونز يستعد للانتقال إلى كليبرز

2025-02-09 | 07:00
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أن بي ايه: ليكرز وهورنتس يلغيان صفقة وليامس والأسترالي سيمونز يستعد للانتقال إلى كليبرز

أكد لوس أنجلوس ليكرز إلغاء صفقة ضم مارك وليامس من شارلوت هورنتس بعد فشل لاعب الارتكاز في اجتياز الفحص الطبي وفقا لما ذكرت التقارير، في حين يتحضر الأسترالي بن سيمونز للانتقال إلى القطب الثاني في المدينة كليبرز.

وكان ليكرز قد تعاقد مع وليامس من أجل تعزيز صفوفه بعد رحيل نجمه أنتوني ديفيس إلى دالاس مافريكس مقابل وصول السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفقة تبادل مدوية.

وتخلى ليكرز عن الناشئ دالتون كنيتش وكام ريديش إلى شارلوت مقابل وصول وليامس، قبل أن يعلن الناديان السبت عن إلغاء الصفقة.

وقال ليكرز في بيان مقتضب "تم إلغاء الصفقة بين شارلوت هورنتس ولوس أنجلوس ليكرز بسبب الفشل في تلبية أحد شروط الصفقة".

ومن ناحيته، أعلن هورنتس انه سعيد بالترحيب بعودة وليامس إلى النادي "اتخذنا القرار الصعب بنقله. لطالما كنا نحترم موهبة مارك وأخلاقياته في العمل وشخصيته" وأضاف "نحن سعداء برؤيته ينضم مجددا إلى قائمتنا".

وأفادت شبكة "إي أس بي أن" أن الصفقة ألغيت بعدما خضع وليامس لفحص طبي من قبل ليكرز الذي كشف عن "مشكلات متعددة"، ما حال دون تعويض رحيل ديفيس خصوصا أن الصفقة فشلت بعد اقفال باب سوق الانتقالات.

وحرر بروكلين نتس نجمه الاسترالي بن سيمونز السبت، ما سيتيح له فرصة الانضمام إلى لوس أنجلوس كليبرز كلاعب حر حسب ما أشارت تقارير صحافية.

وعانى الأسترالي ابن الـ 28 عاما والذي خاض 69 مباراة فقط أساسيا على مدار المواسم الأربعة الماضية، من إصابات في الظهر منذ انضمامه إلى نتس في صفقة مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بعدما غاب عن موسم 2021-2022 بالكامل.(...) 
 
وبحسب تقارير عدة، فان شراء سيمونز لعقده سيحرره بمجرد حصوله على الإعفاءات ومن المتوقع أن يوقع مع كليبرز.

وسيلعب سيمونز، الذي انتقل إلى بروكلين في صفقة أرسلت جيمس هاردن إلى فيلادلفيا في موسم 2022-2023، مجددا إلى جانب الأخير مع كليبرز الذي يأمل في تعزيز صفوفه بعدما تخلى عن تيرانس مان إلى أتلانتا هوكس في صفقة أرسلت الصربي بوغدان بوغدانوفيتش إلى لوس أنجلوس.

ويحتل كليبرز المرتبة السابعة في المنطقة الغربية برصيد 28 فوزا مقابل 23 هزيمة.
 
 
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