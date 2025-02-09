لقاء ميلروز: الأميركي فيشر يحطّم الرقم القياسي لسباق 3000 م داخل قاعة

حطّم العداء الأميركي غرانت فيشر الرقم القياسي العالمي لسباق 3000 م داخل قاعة بتسجيله 7:22.91 دقائق، في لقاء ميلروز لألعاب القوى في نيويورك.



واعتمد فيشر، المتوّج بالميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية في باريس في سباقي 5000 م و10000 م، استراتيجية رائعة سمحت له بتجاوز كول هوكر، الفائز بذهبية سباق 1500 م في العاصمة الفرنسية، في اللفة الاخيرة ليحطم الرقم القياسي العالمي السابق للعداء الإثيوبي لاميشا غيرما.



وواكبت جماهير ملعب أرموري العداء فيشر الذي راكم اللفات السريعة قبل التسارع الحاسم عند المنعطف الأخير ثم في الخط المستقيم قبل خط النهاية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبدا أن هوكر سيطر على السباق حيث تقدّم العداء البالغ 23 عاما إلى الصدارة قبل ثلاث لفات من النهاية، من دون أن يتمكن من مقاومة عودة فيشر الذي انتزع الفوز محطما في طريقه الرقم القياسي.



وقال فيشر بعد وقت قصير من اجتيازه خط النهاية "كانت معركة طويلة الأمد ستبقى في الأذهان" وأضاف "كول في أفضل حالاته الآن، لذا فهو منافس قوي. أنا سعيد للغاية لأنني تغلبت عليه".