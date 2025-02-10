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رياضة
رونالدو يتوصل إلى اتفاق مع النصر السعودي لتمديد عقده... وهذه التفاصيل!
2025-02-10 | 15:30
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رونالدو يتوصل إلى اتفاق مع النصر السعودي لتمديد عقده... وهذه التفاصيل!
كشف مسؤول كبير في نادي النصر السعودي أن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو توصل إلى اتفاق مع النادي لتمديد عقده سنة إضافية قابلة للتجديد، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقال المصدر "توصل النادي مع رونالدو لتمديد عقده لسنة قابلة للتجديد لكن لم يتم التوقيع بعد، وسيتم الاعلان خلال الايام المقبلة".
وينتهي عقد رونالدو الذي بلغ 40 عاما في الخامس من شباط الحالي، مع النصر ثالث الدوري راهنا، في نهاية حزيران 2025.
كان نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا، انضم إلى النصر في كانون الثاني 2023 في صفقة حرة بعد فسخ عقده مع يونايتد في صفقة قدرت بأكثر من 200 مليون يورو.
منذ انضمامه، سجل رونالدو، سفير كأس العالم في السعودية، 82 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 90 مباراة ضمن مختلف المسابقات.
مع ذلك، لم ينجح بتحقيق أي لقب رسمي مع النادي بعد، واكتفى بالتتويج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال 2023 غير الرسمي.
يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بـ16 هدفا، بفارق هدفين عن زميله السابق في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد الذي انتقل مع كوكبة من النجوم إلى السعودية من بعد وصول رونالدو.
ولا يزال تحطيم الأرقام القياسية متاحا أمام الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، على الرغم من أن مجد الفوز بكأس العالم أفلت منه بشكل كبير.
في أيلول، تجاوز 900 هدف في مسيرته الاحترافية، وهو إنجاز لا مثيل له في المباريات الرسمية.
والآن بعد أن سجل 924 هدفا، ومع تسجيله 35 هدفا في الدوري السعودي الموسم الماضي، في رقم قياسي في موسم واحد، فإن هدفه الألف ليس بعيدا جدا.
قال رونالدو في آب الماضي إنه سينهي مسيرته الاحترافية الأسطورية مع النصر "لا أعلم إذا كنت سأنهي (مسيرتي) قريبا أو بعد عامين أو ثلاثة أعوام. لكن من المرجح أن يحصل هذا الأمر مع النصر، في الفريق الذي يسعدني، حيث أنا في وضع جيد، حيث يراودني شعور جيد، إن كان في البلد أو الدوري".
وأضاف "لهذا السبب، من المرجح جدا أن أنهي مسيرتي كلاعب في النصر. أنا سعيد باللعب في المملكة العربية السعودية وأريد مواصلة المشوار".
*
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