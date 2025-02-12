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الإصابة تُبعد هافيرتس عن أرسنال حتى نهاية الموسم
2025-02-12 | 12:00
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الإصابة تُبعد هافيرتس عن أرسنال حتى نهاية الموسم
تعرضت آمال أرسنال بإحراز لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم لأول مرة منذ 2004 لضربة قاسية، وذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية الأربعاء بأنه خسر جهود مهاجمه الألماني كاي هافيرتس لما تبقى من الموسم بسبب الإصابة.
وتعرض الدولي الألماني للإصابة خلال المعسكر الذي أجراه الفريق اللندني الأسبوع الماضي في دبي ومن المتوقع أن يجري المزيد من الفحوص بعد عودة الفريق إلى لندن.
وأفاد موقع "ذي أثلتيك" الأربعاء بأن الألماني البالغ 25 عاما تعرض لتمزق عضلي في أعلى الجهة الخلفية للفخذ وقد يغيب عما تبقى من الموسم، لكن أرسنال لم يعلق على الموضوع حتى الآن.
وتشكل إصابة هافيرتس ضربة قاسية لفريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا لاسيما بعد فشله في تعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المنصرم وعدم تمكنه من التعاقد مع نجم أستون فيلا أولي واتكينز بشكل خاص.
ويعاني أرسنال أصلا من غياب المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الداخلي لركبته الشهر الماضي، فيما يستمر غياب بوكايو ساكا منذ كانون الأول مع التوقع بعودته الشهر المقبل.
وتعرض البرازيلي الآخر غابريال مارتينيلي للإصابة في خسارة الأسبوع الماضي أمام نيوكاسل 0-2 في إياب نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة التي ودعها رجال أرتيتا بعدما خسروا ذهابا بالنتيجة ذاتها على أرضهم.
وهذه الغيابات تترك أرسنال بثلاثة مهاجمين حقيقيين هم البلجيكي لياندرو تروسار ورحيم ستيرلينغ وابن الـ17 عاما نايثن نوانيري، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ومن المتوقع أن يتطرق أرتيتا لموضوع هافيرتس الذي سجل 15 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، الجمعة خلال مؤتمر صحافي مخصص لمباراة الدوري ضد ليستر سيتي.
ويحتل أرسنال حاليا المركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق 6 نقاط خلف ليفربول المتصدر، كما ضمن تأهله المباشر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحلوله ثالثا في المجموعة الموحدة.
*
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