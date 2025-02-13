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بعد تحسّن حالته الصحية... الجزائري بن طالب يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب

2025-02-13 | 03:00
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بعد تحسّن حالته الصحية... الجزائري بن طالب يحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب

حصل لاعب ليل الفرنسي، الجزائري نبيل بن طالب، على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب بعد موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد 9 أشهر من تعرضه لتوقف قلبي رئوي وفقا لما أعلنه النادي الشمالي مساء الأربعاء.

وفي التفاصيل، قال ليل في بيان "بالنظر إلى آخر الفحوصات والنتائج الطبية، أصدرت اللجنة قرارا إيجابيا ووافقت على عودة اللاعب لممارسة كرة القدم في المنافسات الرسمية".

وكان بن طالب، البالغ من العمر 30 عاما، قد تعرض لتوقف قلبي رئوي في حزيران من العام الفائت، بعد موسم أول ناجح له مع الفريق.

وخاض اللاعب 34 مباراة مع ليل ضمن مختلف المسابقات، قدم خلالها ثلاث تمريرات حاسمة.

ومنذ ذلك الحين، زوّد بن طالب الوسط الدفاعي بجهاز مزيل الرجفان القلبي، وفقا لمصدر مقرب من النادي.

ومن الممكن أن يشكل هذا القرار الصادر عن اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي سابقة قانونية في فرنسا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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