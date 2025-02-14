صور علاقات حميمة مع امرأة دون موافقتها... الحكم بالسجن على لاعب كرة قدم عالمي بالسجن

أعلنت وكالة يونهاب المحلية الحُكم على لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي هوانغ أوي-جو بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، لقيامه بتصوير علاقات جنسية مع امرأة دون موافقتها.

ونقلت الوكالة عن القاضي لي يونغ-جي "بالنظر إلى خطورة الضرر الاجتماعي الناجم عن جرائم التصوير غير القانوني، فمن الضروري فرض عقوبة صارمة".

وأضاف القاضي أن "هوانغ قام بتصوير مشاهد الجماع ضد إرادة الضحية باستخدام هاتفه المحمول في أربع مناسبات".

وعندما سأله الصحافيون عما إذا كان لديه ما يقوله للضحية بعد القضية، قال هوانغ إنه "آسف".

وقال هوانغ (32 عاما)، الذي لعب في صفوف نوتنغهام فوريست الانكليزي قبل الانتقال الى تركيا للدفاع عن الوان ألانيا سبور "أنا شخصيا أعتذر لجماهير كرة القدم وأشعر بالأسف الشديد".

وكانت النيابة العامة طالبت في تشرين الأول الماضي انزال عقوبة السجن لمدة 4 سنوات بهوانغ.

وظهرت القضية في حزيران الماضي عندما تقدم اللاعب بشكوى ضد شقيقة زوجته لمشاركتها صورا حميمية له مع نساء أخريات على "إنستغرام" وابتزازه بها.

وخلال التحقيق، عثرت الشرطة على قرائن تشير إلى الأفعال غير القانونية التي ارتكبها اللاعب وحققت معه.

وقد أقر هوانغ بأنه مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

وكالة فرانس برس