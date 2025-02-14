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منتخب لبنان يقترب من الدور نصف النهائي في بطولة العرب للركبي

2025-02-14 | 13:28
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منتخب لبنان يقترب من الدور نصف النهائي في بطولة العرب للركبي

انطلق مشوار منتخب لبنان في بطولة العرب للركبي seven المقامة في الاسكندرية في مصر.

وفي التفاصيل، يلعب لبنان ضمن المجموعة الثانية في البطولة الى جانب الامارات، مصر، الاردن والعراق.

وخسر المباراة الاولى امام الامارات، إلا أنه عاد وحقق فوزا على كل من منتخبي العراق والأردن ليقترب من الدور نصف النهائي.
 
 
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