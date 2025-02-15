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رياضة
الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!
2025-02-15 | 15:30
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الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!
ذكرت تقارير أن الإصابة في أربطة الكاحل التي تعرض لها مهاجم مانشستر يونايتد العاجي أماد ديالو قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
ويُعتقد أن ديالو تعرض للاصابة أثناء تمارين الفريق في وقت لم يؤكد يونايتد مدى الضرر الذي أصاب لاعبه بعد، بانتظار أن يخضع ابن الـ 22 عاما للمزيد من الاختبارات.
ويُعد الدولي العاجي من أفضل لاعبي الفريق خلال موسمه المتعثر، وسجل أهدافا مهمة له على غرار المباراتين أمام جاره مانشستر سيتي وليفربول.
وسجل ديالو ست مرات في آخر 14 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وفي حال تأكد غيابه الطويل فستكون نكسة كبيرة لمدرب يونايتد، البرتغالي روبن أموريم.
وكان أموريم قد كشف قبل رحلة الأحد إلى توتنهام أن يونايتد تعرض لإصابات وحالات طبية غير محددة.
وأفادت تقارير أن لاعبي الوسط كوبي ماينو، الأوروغوياني مانويل اوغارتي وتوبي كولاير أصيبوا ايضا.
وتعرض الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس لاصابة انهت موسمه في وقت سابق، في الوقت الذي أشار فيه أموريم عن استمرار غياب لوك شو، الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز، مايسون ماونت والتركي ألتاي بايندير.
وعمد يونايتد الى ترفيع بعض اللاعبين من أكاديميته على غرار الدنماركي شيدو أوبي مارتن (17 عاما) لتعويض الغيابات.
ويحتل يونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الانكليزي قبيل مباراته امام توتنهام الذي يتخلف عن "الشياطين الحمر" بفارق نقطتين.
المصدر: فرانس برس
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