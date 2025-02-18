الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

عاصفة ثلجية تؤجل الظهور الأول لميسي في بطولة كأس الأبطال

2025-02-18 | 04:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عاصفة ثلجية تؤجل الظهور الأول لميسي في بطولة كأس الأبطال

اعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "الكونكاكاف" يوم أمس الاثنين إن مباراة إنتر ميامي، الذي يلعب ضمن صفوفه ليونيل ميسي، أمام سبورتنج كانساس سيتي في كأس أبطال الكونكاكاف تأجلت بسبب الطقس السيئ وتساقط الثلوج بكثافة.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة الثلاثاء لتشهد أول مشاركة لفريق ميامي الذي يدربه خافيير ماسكيرانو في البطولة القارية، لكنها ستقام يوم الأربعاء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرا من عاصفة شتوية للمنطقة التي تشمل أجزاء من شرق وسط وشمال شرق كانساس ووسط وغرب وسط ميسوري.

وقال اتحاد الكونكاكاف في بيان "تم اتخاذ قرار تأجيل المباراة... مع وضع سلامة اللاعبين والجماهير كأولوية وبعد التشاور مع الناديين المعنيين والسلطات المحلية".

وأضاف أن التأجيل جاء أيضا بسبب احتمال تراكم الثلوج على أرض الملعب، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 فبراير شباط على ملعب تشيس في ميامي، إذ يتأهل الفائز لدور 16.

وكأس أبطال الكونكاكاف، التي كانت تُعرف سابقا باسم دوري أبطال الكونكاكاف، هي بطولة سنوية دولية للأندية ينظمها اتحاد الكونكاكاف وتشكل بطولته القارية الأولى للأندية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

ثلجية

الظهور

الأول

لميسي

بطولة

الأبطال

LBCI التالي
بعد مسيرة مخيبة في الدوري الإيطالي... بارما ينفصل عن مدربه بيكيا
الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-04

مع اقتراب العاصفة الثلجية "أسيل" من لبنان... إرشادات وقائية من الدفاع المدني للمواطنين

LBCI
رياضة
2025-01-15

خروج مشرّف لبطل التنس اللبناني هادي حبيب من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة

LBCI
خبر عاجل
2025-01-12

بعد تأهّله إلى بطولة أستراليا أولى دورات التنس الكبرى في العالم اللبنانيّ هادي حبيب يحقّق فوزًا تاريخيًّا على اللاعب الصينيّ واي بو ويتأهّل إلى الدور الثاني

LBCI
أخبار دولية
2025-01-11

تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة في جنوب الولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:00

بعد مسيرة مخيبة في الدوري الإيطالي... بارما ينفصل عن مدربه بيكيا

LBCI
رياضة
2025-02-15

الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-14

منظمة ACS تتحضر للحدث المنتظر في الكيك بوكسينغ في المدينة الرياضية

LBCI
رياضة
2025-02-14

بين الصعوبات والانجازات... الدراج اللبناني رفيق عيد يعرض مشاركته الناجحة في رالي دكار 2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-14

طرقات مقطوعة بالثلوج...

LBCI
أخبار دولية
2025-01-20

بلاسخارت بدأت زيارة لإسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-06

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأوّل 2023 إلى 45854 وزيادة عدد المصابين إلى 109139

LBCI
فنّ
2025-01-28

بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:05

بُعيد انسحاب الجيش الإسرائيليّ... المشهد من كفركلا

LBCI
أخبار لبنان
03:04

إليكم المشهد من يارون في ظل انتشار الجيش اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:20

الشعب اللبناني المضياف والمرحب: من كازينو لبنان الى العالم

LBCI
أخبار لبنان
15:22

وزير الخارجية: لا سبب لأزمة دبلوماسية كبيرة بين لبنان وإيران... والأولوية لعودة اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحريري وتياره السياسي تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أوروبا وأوكرانيا ليستا على طاولة المفاوضات في السعودية... بل في الـMenu

LBCI
أخبار لبنان
13:30

البيان الوزاري أُقرّ: احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على كافّة أراضيها بقواها الذاتية حصرًا

LBCI
أخبار دولية
13:20

كل الأعين تتجه الى السعودية... وهذا هو السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

صيغةُ البيان الوزاري حدّدت كيفية دفاعِ لبنان عن نفسه وصون حدوده...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:25

الـLBCI تحصل على المسودة الاولية للبيان الوزاري

LBCI
خبر عاجل
04:50

العثور على شابين أحياء تحت انقاض مبنى في كفركلا احدهما من الجنوب والاخر من البقاع ونُقلا الى مستشفى مرجعيون

LBCI
خبر عاجل
17:28

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان‬ مع انتهاء المهلة باستثناء 5 مواقع

LBCI
خبر عاجل
01:56

تعليق حركة الطيران في مطار بيروت خلال تشييع السيد نصر الله الأحد من الساعة ١٢:٠٠ حتى الـ٤:٠٠ وإعادة جدولة مواعيد الرحلات

LBCI
خبر عاجل
14:40

وزير الخارجية لـ"عشرين 30": طلبنا من سفيرنا في إيران تنظيم رحلة اللبنانيين الى بغداد وطائرة الميدل ايست تقلّهم من بغداد الى بيروت والتكاليف الزائدة ستتكفل بها الدولة وأولويتنا هي عودة اللبنانيين الى بلدهم ولا يجوز بقائهم هناك بسبب عدم اعطاء أذونات

LBCI
خبر عاجل
09:36

الرئيس عون أعطى توجيهاته الصارمة واللازمة للأجهزة الأمنية بعدم السماح بإغلاق طريق المطار

LBCI
خبر عاجل
13:11

وزير الاعلام يتلو البيان الوزاري: التزام الحكومة بتحرير كل الأراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية حصرا والتزام الحكومة بقرار مجلس الأمن 1701 كاملا

LBCI
خبر عاجل
11:32

النائب السابق وليد جنبلاط: لعدم تحميل وزير الاشغال تبعات كل شيء في ما يتعلّق بالطائرة الايرانية وهو يتحمّل مسؤولية تقنية للطائرات أما موضوع التفتيش والتحقّق من اي مواد فيعود لوزارة الداخلية من خلال جهاز أمن المطار ولا مانع من اجراءات التفتيش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More