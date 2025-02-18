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عاصفة ثلجية تؤجل الظهور الأول لميسي في بطولة كأس الأبطال
2025-02-18 | 04:30
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عاصفة ثلجية تؤجل الظهور الأول لميسي في بطولة كأس الأبطال
اعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "الكونكاكاف" يوم أمس الاثنين إن مباراة إنتر ميامي، الذي يلعب ضمن صفوفه ليونيل ميسي، أمام سبورتنج كانساس سيتي في كأس أبطال الكونكاكاف تأجلت بسبب الطقس السيئ وتساقط الثلوج بكثافة.
وكان من المقرر أن تُقام المباراة الثلاثاء لتشهد أول مشاركة لفريق ميامي الذي يدربه خافيير ماسكيرانو في البطولة القارية، لكنها ستقام يوم الأربعاء.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرا من عاصفة شتوية للمنطقة التي تشمل أجزاء من شرق وسط وشمال شرق كانساس ووسط وغرب وسط ميسوري.
وقال اتحاد الكونكاكاف في بيان "تم اتخاذ قرار تأجيل المباراة... مع وضع سلامة اللاعبين والجماهير كأولوية وبعد التشاور مع الناديين المعنيين والسلطات المحلية".
وأضاف أن التأجيل جاء أيضا بسبب احتمال تراكم الثلوج على أرض الملعب، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 فبراير شباط على ملعب تشيس في ميامي، إذ يتأهل الفائز لدور 16.
وكأس أبطال الكونكاكاف، التي كانت تُعرف سابقا باسم دوري أبطال الكونكاكاف، هي بطولة سنوية دولية للأندية ينظمها اتحاد الكونكاكاف وتشكل بطولته القارية الأولى للأندية.
*
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