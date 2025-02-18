بعد مسيرة مخيبة في الدوري الإيطالي... بارما ينفصل عن مدربه بيكيا

أعلن نادي بارما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الاثنين انفصاله عن مدربه فابيو بيكيا بعدما تجرع الهزيمة الرابعة تواليا ليبقى الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء على بعد خطوة من الهبوط.



وتسببت هزيمة بارما 1-صفر على أرضه أمام روما يوم الأحد في تمديد مسيرة الفريق الخالية من الانتصارات إلى سبع مباريات مما أدى إلى تراجع النادي إلى المركز 18 في الترتيب بعد أن فاز في أربع مباريات فقط من أصل 25 مباراة في الدوري.



وتولى بيكيا المسؤولية في 2022 مع بارما في دوري الدرجة الثانية، وفي موسمه الأول أخفق النادي في الترقي قبل أن يفوز ببطولة الدرجة الثانية الموسم الفائت ليضمن الصعود المباشر إلى دوري الأضواء.



وفي تشرين الأول، جدد بارما عقد بيكيا حتى 2027 لكن تراجع الفريق إلى المراكز الثلاثة الأخيرة كتب نهاية مبكرة لولايته.



ويستضيف بارما فريق بولونيا يوم الأحد القادم، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".