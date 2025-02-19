الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مريانا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025
2025-02-19 | 15:40
شارك
2
min
بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025
أعلن نادي أرسنال خضوع مدافعه الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو لعملية جراحية في ركبته اليمنى، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يعود مع نهاية عام 2025".
ويُعاني تومياسو (26 عاما) من إصابة في الركبة منذ أشهر عدة، تعرض لها خلال الجولة التحضيرية الصيفية قبل بداية الموسم.
عاد للمنافسة في تشرين الأول خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة ساوثمبتون بعد خضوعه لعملية جراحية في آب. كانت هذه الدقائق العشر هي ظهوره الوحيد هذا الموسم.
واستمر الظهير الياباني في مواجهة مشكلات في ركبته، مما استدعى إجراء عملية جراحية تصحيحية جديدة، بحسب ما أوضحه أرسنال.
وجاء في بيان النادي "سيبدأ تومي الآن برنامجه العلاجي والتأهيلي والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية هذا العام".
بدوره، كتب اللاعب على حسابه عبر إنستغرام "خضعت لعملية جراحية في ركبتي قبل بضعة أيام وبدأت بالفعل مرحلة التأهيل لأتمكن من العودة لممارسة ما أحب أكثر".
وتابع "لقد كانت هذه أصعب فترة في مسيرتي بلا شك، وما زالت مستمرة لفترة أطول، لكنني لن أستسلم. شكرا لكم على دعمكم وأراكم في الملعب قريبا".
وأصبح تومياسو ثالث لاعب في أرسنال ينتهي موسمه مبكرا، بعد المهاجمين البرازيلي غابريال جيزوس والألماني كاي هافيرتس.
ويحتل أرسنال المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر بعد مرور 25 مرحلة، كما تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
إنكلترا...
عملية
جراحية
تاكيهيرو
تومياسو
الملاعب
نهاية
بعد مسيرة مخيبة في الدوري الإيطالي... بارما ينفصل عن مدربه بيكيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-02-15
الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!
رياضة
2025-02-15
الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!
0
رياضة
2025-02-12
الإصابة تُبعد هافيرتس عن أرسنال حتى نهاية الموسم
رياضة
2025-02-12
الإصابة تُبعد هافيرتس عن أرسنال حتى نهاية الموسم
0
رياضة
2025-01-01
بطولة إنكلترا: أرسنال يواصل صحوته والضغط على ليفربول
رياضة
2025-01-01
بطولة إنكلترا: أرسنال يواصل صحوته والضغط على ليفربول
0
أخبار لبنان
2025-01-07
كركي: إفتتحنا العام 2025 بـ27 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات للأعمال الجراحية المقطوعة
أخبار لبنان
2025-01-07
كركي: إفتتحنا العام 2025 بـ27 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات للأعمال الجراحية المقطوعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2025-02-18
بعد مسيرة مخيبة في الدوري الإيطالي... بارما ينفصل عن مدربه بيكيا
رياضة
2025-02-18
بعد مسيرة مخيبة في الدوري الإيطالي... بارما ينفصل عن مدربه بيكيا
0
رياضة
2025-02-18
عاصفة ثلجية تؤجل الظهور الأول لميسي في بطولة كأس الأبطال
رياضة
2025-02-18
عاصفة ثلجية تؤجل الظهور الأول لميسي في بطولة كأس الأبطال
0
رياضة
2025-02-15
الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!
رياضة
2025-02-15
الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-14
منظمة ACS تتحضر للحدث المنتظر في الكيك بوكسينغ في المدينة الرياضية
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-14
منظمة ACS تتحضر للحدث المنتظر في الكيك بوكسينغ في المدينة الرياضية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:32
استدرجت فتيات قاصرات لتسرقهنّ ومفرزة استقصاء بيروت تُلقي القبض عليها
أخبار لبنان
12:32
استدرجت فتيات قاصرات لتسرقهنّ ومفرزة استقصاء بيروت تُلقي القبض عليها
0
أخبار دولية
08:11
رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقًا مستدامًا بديلًا للقناة
أخبار دولية
08:11
رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقًا مستدامًا بديلًا للقناة
0
موضة وجمال
2025-02-18
في عمر الـ75... فيرا وانغ تصدم الجمهور مرة جديدة بإطلالة شبابية على السجادة الحمراء لجوائز "بافتا" (صور)
موضة وجمال
2025-02-18
في عمر الـ75... فيرا وانغ تصدم الجمهور مرة جديدة بإطلالة شبابية على السجادة الحمراء لجوائز "بافتا" (صور)
0
آخر الأخبار
14:35
النائب الياس بو صعب لـ "حوار المرحلة": سأشارك في تشييع الشهيد نصرالله يوم الأحد وهناك مشاركة رسمية من قبل الدولة والبعض سيُمثَّل
آخر الأخبار
14:35
النائب الياس بو صعب لـ "حوار المرحلة": سأشارك في تشييع الشهيد نصرالله يوم الأحد وهناك مشاركة رسمية من قبل الدولة والبعض سيُمثَّل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
0
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
0
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حضور عراقي لافت في تشييع السيد نصرلله
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حضور عراقي لافت في تشييع السيد نصرلله
0
أخبار لبنان
13:22
مطار القليعات … حتمًا
أخبار لبنان
13:22
مطار القليعات … حتمًا
0
أخبار لبنان
13:19
صندوق النقد يتحضر لعودة المحادثات مع لبنان
أخبار لبنان
13:19
صندوق النقد يتحضر لعودة المحادثات مع لبنان
0
حال الطقس
13:14
موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها
حال الطقس
13:14
موجة صقيع كبيرة في طريقها الينا .. إجراءات عديدة عليكم ااتقيد بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI توثق الاحتلال الاسرائيليّ لجهة مركبا من الموقع المستحدث
تقارير نشرة الاخبار
13:13
الـLBCI توثق الاحتلال الاسرائيليّ لجهة مركبا من الموقع المستحدث
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
أخبار لبنان
08:07
مصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميمين التاليين
2
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
3
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
4
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
خبر عاجل
05:49
جريحان في الوزاني برصاص الجيش الإسرائيلي وسقوط شهيد بغارة عيتا الشعب وإذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن المستهدف هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود
5
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
أخبار لبنان
10:37
وزيرة التربية: لاتخاذ قرار الإقفال بحسب تأثر كلّ منطقة بالمنخفض القطبي
6
خبر عاجل
09:08
مايك والتز للرئيس عون: واشنطن ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً
خبر عاجل
09:08
مايك والتز للرئيس عون: واشنطن ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحل المسائل العالقة دبلوماسياً
7
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
8
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
08:30
الجليد يكسو الجبال اللبنانية مطلع الأسبوع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More