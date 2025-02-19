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بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025

2025-02-19 | 15:40
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بطولة إنكلترا... عملية جراحية تبعد تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية 2025

أعلن نادي أرسنال خضوع مدافعه الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو لعملية جراحية في ركبته اليمنى، مضيفاً أنه "من المتوقع أن يعود مع نهاية عام 2025". 

ويُعاني تومياسو (26 عاما) من إصابة في الركبة منذ أشهر عدة، تعرض لها خلال الجولة التحضيرية الصيفية قبل بداية الموسم.

عاد للمنافسة في تشرين الأول خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة ساوثمبتون بعد خضوعه لعملية جراحية في آب. كانت هذه الدقائق العشر هي ظهوره الوحيد هذا الموسم.

واستمر الظهير الياباني في مواجهة مشكلات في ركبته، مما استدعى إجراء عملية جراحية تصحيحية جديدة، بحسب ما أوضحه أرسنال.

وجاء في بيان النادي "سيبدأ تومي الآن برنامجه العلاجي والتأهيلي والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية هذا العام".

بدوره، كتب اللاعب على حسابه عبر إنستغرام "خضعت لعملية جراحية في ركبتي قبل بضعة أيام وبدأت بالفعل مرحلة التأهيل لأتمكن من العودة لممارسة ما أحب أكثر".

وتابع "لقد كانت هذه أصعب فترة في مسيرتي بلا شك، وما زالت مستمرة لفترة أطول، لكنني لن أستسلم. شكرا لكم على دعمكم وأراكم في الملعب قريبا".

وأصبح تومياسو ثالث لاعب في أرسنال ينتهي موسمه مبكرا، بعد المهاجمين البرازيلي غابريال جيزوس والألماني كاي هافيرتس.

ويحتل أرسنال المركز الثاني بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر بعد مرور 25 مرحلة، كما تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: فرانس برس
 
 
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